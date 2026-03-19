Daniel Céspedes deja Buen día, anuncia Teletica

El periodista Daniel Céspedes dejará Buen día, anunció Teletica este jueves por medio de su sitio web.
Céspedes dejará de lado sus funciones en la revista matutina de canal 7 porque asumirá un nuevo reto en otro de los programas de la televisora.
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Un nuevo reto en canal 7
Teletica dio a conocer que Céspedes se alejará de Buen día a partir del próximo lunes 23 de marzo y se mantendrá fuera del programa durante un mes. En ese tiempo, trabajará en 7 Estrellas.
“Céspedes dejará de lado, por ese periodo, sus funciones como coordinador y presentador de Buen día para enfocarse de lleno en su nuevo rol como periodista y presentador del espacio de entretenimiento”, indicó el canal.
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Reemplazará a Wálter Campos
La televisora explicó que el movimiento de Céspedes es porque Wálter Campos se ausentará de 7 Estrellas por al menos 4 semanas.
Además de presentar el espacio de los jueves, Dani hará reportajes, notas y asumirá la conducción del espacio junto a Gabriela Jiménez y María Teresa Rodríguez.
Daniel llegó a Buen día en julio del 2024 en medio de una reestructuración que sufrió Buen día con la salida de Randall Salazar y Omar Cascante.
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