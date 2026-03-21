Daniel Céspedes se sincera sobre su nuevo reto en 7 Estrellas y cuenta qué es lo que más lo motiva del cambio

Daniel Céspedes dejará de presentar Buen día por las próximas cuatro semanas. (Daniel Céspedes/Daniel Céspedes)

El periodista Daniel Céspedes está viviendo días de cambios, retos y mucha ilusión, luego de confirmarse que será quien sustituya al presentador Wálter Campos en el programa 7 Estrellas durante el próximo mes.

La movida se da debido a que Campos deberá someterse a una operación de oído la otra semana, lo que lo mantendrá alejado temporalmente de la pantalla, abriéndole así la puerta a Céspedes para asumir un rol protagónico en uno de los espacios más consolidados de Teletica.

Lejos de achicarse, Dani —como le dicen muchos— asegura que recibe este reto con emoción y agradecimiento.

“Estoy muy feliz con la oportunidad de seguir creciendo, de seguir aportando en diferentes programas en el canal. Me siento muy agradecido por la confianza que depositan en mí para abarcar diferentes contenidos”, comentó.

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El periodista confesó que 7 Estrellas es un programa que conoce muy bien, incluso desde la comodidad de su casa, donde lo ve junto a su esposa, por lo que ahora formar parte de su equipo lo llena de orgullo.

“Es un programa muy meticuloso en la producción y la posproducción, y ahí está la clave de su éxito. Para mí es un verdadero honor trabajar con gente tan talentosa, tanto frente como detrás de cámaras”, aseguró.

Wálter Campos será operado la otra semana de uno de sus oídos luego de una severa infección producto de una gripe. (Instagram/Instagram)

Siente presión

Eso sí, tiene claro que no es cualquier reto, especialmente porque llega a ocupar el lugar de una figura como Campos, quien ha sido por años una de las principales caras del espacio de entretenimiento.

“Wálter es un periodista extraordinario, entonces para mí también es un compromiso enorme estar a la altura de las expectativas”, reconoció.

Aunque está emocionado por esta nueva etapa, Céspedes tampoco oculta que le hará falta la casa de Buen día.

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Lo que más le gusta es que volverá a su rol de reportero y saldrá a la calle a hacer notas, como cuando formaba parte de la redacción de Telenoticias.

“Me va a hacer mucha falta, porque son mis mañanas, es mi inicio de día. Pero también voy a aprovechar esta oportunidad para generar contenidos interesantes, culturales, de estilo de vida y turismo, que siempre me han gustado muchísimo”, dijo.

El comunicador también destacó lo ilusionado que está por poder entrevistar a artistas y meterse de lleno en temas culturales que le apasionan, algo que promete aprovechar al máximo durante este mes.

Daniel Céspedes mencionó que extrañará mucho a sus compañeros de Buen día por estos días. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Incluso, confesó que se siente como si estuviera empezando de nuevo en el canal de La Sabana.

“Estoy como si fuera mi primer día, tratando de que todo me salga bien, de que no se me caiga ninguna entrevista, de que todo fluya”, contó entre risas.

Gran equipo

Céspedes trabajará por primera vez junto a María Teresa Rodríguez y Gabriela Jiménez, con quienes asegura llevarse muy bien, además de formar parte de un equipo que describe como “superlindo”, el cual es liderado por la productora Leticia Contreras, a quien llenó de elogios y aseguró “hace un trabajo sensacional”.

“Voy a extrañar mucho Buen día, pero también creo que voy a crecer en muchos sentidos y es una nueva experiencia, estoy muy feliz”, agregó.

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Otro de los cambios importantes será en su rutina diaria. Aunque ya no madruga tanto como en sus tiempos de Telenoticias, donde debía estar listo en la redacción antes de las 5 a.m., ahora su horario será más variable.

“Dependiendo de los reportajes puedo jugar más con las horas, habrá días que entre más temprano y otros no tanto, pero posiblemente salga más tarde. Es parte del tipo de programa”, explicó.

Daniel Céspedes contó que ya se habló con sus nuevos compañeros de 7 Estrellas, en especial con su nueva jefa Leticia Contreras (negro). (Instagram/Instagram)

Muy motivado

Pero no todo es trabajo. En medio de esta nueva etapa, el periodista también celebra un logro personal que lo tiene muy orgulloso: lleva 23 días sin fumar ni usar vapeador.

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Eso sí, nos confesó con total sinceridad que está haciendo algo de trampa porque se le hace muy difícil dejarlo de un solo.

“La verdad no me ha hecho falta. Estoy haciendo trampilla con unos chicles de nicotina, pero la idea es dejarlo todo”, dijo.

Así, entre retos profesionales y metas personales, Daniel Céspedes arrancará el próximo lunes 23 de marzo esta nueva aventura con la ilusión al tope, listo para demostrar que está preparado para dar lo mejor en cualquier escenario que le pongan al frente.