Wálter Campos y su novia protagonizaron un romántico reencuentro en un lugar inesperado

Presentador de Teletica y su pareja derrocharon miel y evidenciaron lo enamorados que están

Por Manuel Herrera

El presentador de Teletica Wálter Campos y su novia, Ruth Madrigal, protagonizaron en las últimas horas un romántico e inesperado reencuentro tras varios días separados.

La pareja, que lleva tres años junta, no había podido verse recientemente debido a que Ruth andaba de viaje por Japón, una aventura que la mantuvo lejos de su amor.

Wálter Campos, presentador de canal 7
Wálter Campos y Ruth Madrigal llevan tres años juntos. Fotografía: Instagram Wálter Campos. (Instagram)

Un reencuentro sorpresa en Ciudad de México

El destino quiso que ambos coincidieran en un lugar poco usual para verse: el aeropuerto de Ciudad de México. Ruth regresaba a Costa Rica y tuvo que hacer escala en esa terminal aérea, justo donde también se encontraba Wálter Campos, quien iba de paso hacia un destino que, por ahora, no ha trascendido.

Durante esas pocas horas juntos, la pareja derrochó cariño y complicidad, demostrando que el amor no entiende de distancias.

Wálter Campos
Wálter Campos y su novia protagonizaron un reencuentro muy romántico muy lejos de Costa Rica. Fotografía: Instagram Wálter Campos. (Instagram/Instagram)

Ruth compartió el momento en redes

Fue Ruth Madrigal quien evidenció el emotivo momento en sus redes sociales, con una tierna fotografía junto al presentador de 7 Estrellas, acompañada de un mensaje que tocó fibras.

“Cuando venía llegando, él iba saliendo; pero por unas horas en el aeropuerto de México el mundo finalmente se sintió un poquito más pequeño”, afirmó la vloguera de cine.

La reacción de Wálter Campos

El presentador no tardó en responder públicamente a la publicación de su novia y dejó claro lo especial que fue ese breve reencuentro.

“Y por primera vez una escala se me hace demasiado corta”, reaccionó Campos.

La pareja había viajado junta a Japón a finales del 2024.

Wálter Campos
Wálter Campos y Ruth Madrigal visitaron juntos Japón en el 2024. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Una aventura por Japón… y con muchas maletas

Ruth también contó que su viaje al país asiático fue toda una aventura y que regresó bastante cargada, tanto de experiencias como de compras.

Según relató y mostró en redes sociales, volvió a casa con alrededor de cinco maletas, prueba de que aprovechó al máximo su paso por Japón antes de reencontrarse, aunque fuera por minutos, con su gran amor.

