Wálter Campos eriza la piel con emotivo mensaje a su mamá fallecida hace 10 años

Este viernes 3 de octubre es un día muy emotivo para Wálter Campos, ya que se cumplen 10 años desde que su mamita falleció repentinamente.

El presentador de Teletica erizó la piel con unas palabras que escribió en memoria de doña Angelita Moraga, quien murió a los 63 años.

Campos se refirió en su mensaje que compartió en Instagram de lo que anhela tener a su mamá para contarle de su vida y reconoció lo duro que es saber que eso nunca sucederá.

“Nada vale más que el tiempo junto a la gente que uno ama, nada duele más como cuando ese tiempo se acaba. Hoy me corta el corazón lo que nunca compartiremos”, afirmó Campos.

“Inconscientemente busco tu mirada de orgullo cada vez que hago algo bien; cumplo 10 años con la sensación diaria de querer llamarte y contarte cómo estuvo mi día y no hay por qué negarlo, 10 años de necesitar la certeza de saber que algún día nos vamos a encontrar de nuevo. 10 años no es nada y al mismo tiempo es una eternidad”, agregó.

El periodista y presentador de 7 Estrellas mencionó que él aprendió a sacar el jugo al tiempo con su mamá cuando vio el sufrimiento que pasó ella cuando su progenitora murió.

“Mi mamá perdió a abuela cuando era tan solo una niña de 9 o 10 años. La siguió extrañando hasta que a ella misma le tocó el turno de partir a los 63. Mamá lloraba por los años perdidos, por lo que no fue; y se alegraba y reía por los recuerdos felices. Eso la hacía repetir una y otra vez, que las cosas se demuestran en vida. Aprendimos la lección y siempre nos quisimos furiosamente”, manifestó la figura de canal 7.

Campos acompañó sus palabras con una hermosa foto junto a su mamá que conserva con muchísimo amor.

