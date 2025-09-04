(Video) Wálter Campos y Sofía Chaverri protagonizaron intensas escenas en su nueva película

Wálter Campos y Sofía Chaverri en la película "Ahora o nunca" que se estrena el 2 de octubre. (Captura de video /Captura de video)

La película “Ahora o nunca”, que protagonizan el periodista Wálter Campos y la actriz Sofía Chaverri, ya tiene fecha de estreno.

El tráiler de la película nacional de JOAN Films ya se empezó a difundir y deja ver que el presentador de 7 Estrellas y la también figura de algunas series de canal 7 hicieron varias escenas “calientes”.

La comedia romántica, que promete sacar muchas risas, lágrimas y reflexión se podrá ver a partir del 2 de octubre en todos los cines del país.

“Ahora o nunca” cuenta la historia de Diana (Sofía Chaverri), quien se siente atrapada en un compromiso matrimonial que no es lo que realmente quiere. Un día, en un acto inusual y desesperado, confiesa sus sentimientos a un desconocido, Sergio (Wálter Campos), un hombre de negocios muy estructurado y correcto atado a su trabajo, pero con el que termina teniendo una aventura y el destino los convierte en cómplices en busca de su libertad y felicidad.

Wálter Campos y Sofía Chaverri tuvieron que grabar varias escenas bastante calientes. (Captura de video /Captura de video)

El rodaje de esta película se tardó 31 días y se filmó desde febrero en diferentes locaciones de San José, Heredia y Puntarenas.

“Reírse de nuestras tragedias es clave para aprender a ser feliz, pero aprender de nuestros errores nos da la oportunidad de aprender a serlo genuinamente, eso buscamos con la película que la gente se ría pero aprenda que el tiempo de luchar por lo que quiere es ya”, dijo Gabbo Martínez, uno de los guionistas de la historia y director de la película.

