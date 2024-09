El conmovedor mensaje de cumpleaños de Wálter Campos a su mamita en el cielo.

Wálter Campos recordó este lunes el cumpleaños de su mamita, quien falleció hace nueve años. (Instagram)

Wálter Campos le puso la piel chinita a más de uno con el conmovedor mensaje de cumpleaños que le envió hasta el cielo a su mamita.

Doña Angelita Moraga habría cumplido 71 años este 9 de setiembre y su conocido hijo honró la fecha con un mensaje en redes donde abrió su corazón de par y par.

El presentador de canal 7 reconoció que él, su hermana y su papá no dejan de extrañar la presencia de la señora en medio de ellos, pero tratan de llevar la vida como si continuaran los cuatro juntos.

“Donde estés ya no importan las vueltas al Sol ni tantas cosas que aquí a nosotros se nos hacen un mundo. Pero la familia no te deja ni te abandona, así que aquí seguimos siempre enviando abrazos hacia ese lugar del que no entendemos mucho, pero en el cual confiamos que estés bien, segura y contenta. Hacés falta como si fuera ayer que nos despedimos, pero estamos bien, siempre pensando en vos y riendo como si fuéramos aún los cuatro en la mesa”, escribió.

Wálter Campos dedicó este mensaje a su mamá por su cumpleaños. (Instagram)

Campos acompañó sus palabras con una lindísima foto familiar donde los cuatro aparecen juntos, unidos y felices.

Doña Angelita murió el 3 de octubre del 2015 de forma repentina; es decir, hace nueve años. La señora tenía 62 años.