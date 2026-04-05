Actriz Tori Spelling fue hospitalizada junto a cuatro de sus hijos tras ser embestidos en grave accidente

La actriz Tori Spelling, recordada por su participación en “Beverly Hills 90210″, fue trasladada de emergencia a un hospital junto a cuatro de sus hijos y otras tres personas tras verse involucrados en un accidente de tránsito en el sur de California.

Impacto y consecuencias

Según reveló Univisión, el hecho ocurrió el pasado 2 de abril. Al llegar los equipos de emergencia, encontraron dos vehículos con daños visibles tras el impacto, lo que evidencia la magnitud del choque.

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De acuerdo con la prensa internacional, la actriz viajaba con sus hijos cuando fueron embestidos por otro conductor que circulaba a gran velocidad y que habría ignorado un semáforo, provocando el accidente.

La actriz Tori Spelling es recordada por su papel de Donna en la serie 'Beverly Hills 90210'. (Tori Spelling/Instagram)

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Hasta el momento, ni Spelling ni su representante se han manifestado públicamente sobre lo ocurrido.

Segundo accidente

Este episodio también recuerda lo sucedido en 2011, cuando la actriz chocó contra un muro tras ser perseguida por un paparazzi, en ese entonces acompañada por dos de sus hijos mayores.