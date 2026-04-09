¡Prohibido parpadear! Así se decidirá el liderato del Clausura 2026

El torneo de Clausura 2026 entró en su fase más intensa con una tabla de clasificación muy apretada y que mantiene al rojo vivo la lucha por el liderato y la pelea por el último boleto a semifinales.

Antes de comenzar la jornada 15, tres equipos se disputan la cima separados por apenas un punto (Herediano con 28 puntos, Saprissa con 27 y Cartaginés con 26), mientras que en la zona media, cinco clubes siguen con opciones reales de clasificar.

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Estos clubes tendrán un calendario apretado en las últimas fechas y se enfrentarán a rivales directos, en la lucha por seguir sumando al cierre de la primera fase.

Cartaginés y Herediano tendrán un duro enfrentamiento, este viernes, a las 8 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El calendario de Herediano

Estos son los juegos pendientes de Herediano

- Cartaginés vs. Herediano: viernes 10 de abril, 8 p. m., estadio Fello Meza.

- Herediano vs. San Carlos: sábado 18 de abril, 8 p.m., estadio Carlos Alvarado.

- Pérez Zeledón vs. Herediano: miércoles 22 de abril, 6 p.m., estadio Municipal de Pérez Zeledón.

- Herediano vs. Sporting FC: domingo 26 de abril, 3 p.m., estadio Carlos Alvarado

El calendario de Saprissa

Así jugará Saprissa en el cierre de la primera fase:

- Saprissa vs. Municipal Liberia: domingo 12 de abril, 3 p.m., estadio Ricardo Saprissa.

- Alajuelense vs. Saprissa: domingo 19 de abril, 5 p. m., estadio Alejandro Morera Soto.

Saprissa enfrentará en el cierre a Alajuelense, Guadalupe FC y Puntarenas FC. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Saprissa vs. Guadalupe FC: miércoles 22 de abril, 8:30 p.m., estadio Ricardo Saprissa.

- Puntarenas FC vs. Saprissa: domingo 26 de abril, 3 p.m., estadio Lito Pérez.

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El calendario del Cartaginés

Cartago tendrá el siguiente calendario en el cierre de la fase regular:

- Cartaginés vs. Herediano: viernes 10 de abril, 8 p.m., estadio Fello Meza.

- Municipal Liberia vs. Cartaginés: viernes 17 de abril, 8 p.m., estadio Edgardo Baltodano.

- Cartaginés vs. San Carlos: martes 21 de abril, 8 p. m. estadio Fello Meza.

- Guadalupe vs. Cartaginés: domingo 26 de abril, 3 p.m., estadio Colleya Fonseca.

A la segura

El periodista José Pablo Alfaro, de Tigo Sports, analizó el cierre de cada equipo y según la cantidad de bajas que tienen y los partidos que disputarán, logró sacar algunas conclusiones.

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“Me parece que Saprissa cerrará como líder. Cartago anda bien, pero lo siento diezmado a nivel de planilla y me da la impresión de que Heredia llega muy parecido a Saprissa, pero es mucho más dependiente de Marcel Hernández; será un cierre durísimo”, explicó.