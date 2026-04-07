¿Quiere Jafet Soto que el presidente de Saprissa llegue al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol?

Jafet Soto fue tajante que es falso que en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol siempre hayan estado los equipos grandes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La lucha que está dando Saprissa para volver al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ha dado mucho de qué hablar en diversos ámbitos.

Los morados se valen del argumento de ser un equipo grande para reclamar un lugar que sienten les debería dar, más que el lugar disponible lo dejó Juan Carlos Rojas, expresidente de la institución.

En la Fedefútbol se realizará una votación en una asamblea con todas las ligas afiliadas (Fútbol Playa, Uniffut, Sala, Liasce, Linafa y la Unafut.) para determinar si el elegido es Roberto Artavia, presidente morado o Steward Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa.

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Jafet Soto cuestiona el criterio de “equipo grande” para llegar a la Fedefútbol

Jafet Soto, presidente del Herediano y uno de los miembros del Comité, opinó de manera muy directa si los representantes de los equipos grandes deben llegar a la Fedefútbol solo por el hecho de serlo, como lo han dado a entender en el Monstruo.

“Es muy fácil llegar ahora a decir hablemos de los votos, del que tiene que llegar, el que lo debe hacer y yo me pregunto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es que cuando estaba el presidente de un equipo, qué pasaba?

“Fuerza Herediana nunca había tenido presencia en el Comité Ejecutivo hasta el Comité anterior (con Orlando Moreira), porque en los otros del 2014 y el 2018, no tuvimos presencia, así que eso que siempre los equipos grandes han estado, es una mentira, igual que Alajuela, tampoco había estado”, destacó.

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Roberto Artavia busca llegar al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol como presidente de Saprissa. (Marvin Caravaca)

“No tengo favoritismos”: postura clara de Soto sobre la elección

El rojiamarillo fue claro de que no tiene nada en contra de quién llegue al Comité Ejecutivo, un tema en el que asegura no tiene favoritismos.

“Puedo decir que desde el 2014 el que había estado era Saprissa. Yo no tengo nada en contra de quién llegue al Comité, me da exactamente igual, porque el Comité solo toma decisiones administrativas, ahora tenemos un director deportivo que es el que toma las decisiones deportivas”, indicó..

Elección se definirá en mayo

La elección de nuevo representante sería hasta mayo según lo último que se indicó.