Un dirigente sancionado quiere el puesto que busca Roberto Artavia en la Fedefútbol

El presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, tiene un contrincante, en su lucha por el puesto de director 1 en la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

De acuerdo con el periodista Daniel Jiménez, de Teletica.com, la persona que le hará la contra a Artavia es Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa, quien fue propuesto por representantes del fútbol femenino.

Ambos disputan el puesto que dejó Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, y sería a finales de mayo cuando se realice la votación.

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Roberto Artavia, presidente del Saprissa tiene rival para ocupar cargo en la Fedefútbo. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Rival sancionado

En abril del 2024, el Comité de Ética de la Fedefútbol dio a conocer una sanción contra Gómez, por manejos irregulares de dinero en un viaje de la Selección de Fútbol Playa.

Esto informó la FCRF en su sitio web:

“Expediente 002-2022. Proceso: Denuncia del Comité Ejecutivo contra Steward Gómez Chévez, por manejos de dinero en un viaje de la Selección de Fútbol Playa a El Salvador.

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“Por tanto: “Se declara al señor Stewart Alberto Gómez Chévez responsable de los hechos investigados y con ello haber infringido el Código de Ética, por lo que se le sanciona con la prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol en Costa Rica por el término de un mes, iniciando a partir de la notificación de esta resolución, así como al pago de una multa por la suma de 300,000.00 (Trescientos mil colones)”.