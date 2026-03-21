¿Joel Campbell de vuelta al Saprissa? La contundente respuesta del presidente morado, Roberto Artavia

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa habló de forma contundente sobre la situación de Joel Campbell y un posible regreso al equipo morado.

El contrato de Campbell con Alajuelense finaliza en junio de este año y mucho se especula sobre el futuro del jugador.

El viernes anterior, el dirigente tibaseño estuvo de invitado en un programa llamado “Entre líneas” y una de las preguntas que le hicieron fue, si vería a Joel con la camisa de la S.

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Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa se refirió a la posible llegada de Joel Campbell a Saprissa. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

La respuesta de Roberto Artavia

A don Roberto le consultaron específicamente: “¿(Joel) Campbell podría volver a Saprissa?“, y él respondió: ”Diay, si quiere ir a platea, yo lo invito”, aseguró, lo que provocó las risas de los panelistas.

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