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¿Joel Campbell de vuelta al Saprissa? La contundente respuesta del presidente morado, Roberto Artavia

El viernes anterior, el dirigente tibaseño estuvo de invitado en un programa llamado “Entre líneas”

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa habló de forma contundente sobre la situación de Joel Campbell y un posible regreso al equipo morado.

El contrato de Campbell con Alajuelense finaliza en junio de este año y mucho se especula sobre el futuro del jugador.

El viernes anterior, el dirigente tibaseño estuvo de invitado en un programa llamado “Entre líneas” y una de las preguntas que le hicieron fue, si vería a Joel con la camisa de la S.

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Don Roberto Artavia, Presidente del Deportivo Saprissa
Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa se refirió a la posible llegada de Joel Campbell a Saprissa. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

La respuesta de Roberto Artavia

A don Roberto le consultaron específicamente: “¿(Joel) Campbell podría volver a Saprissa?“, y él respondió: ”Diay, si quiere ir a platea, yo lo invito”, aseguró, lo que provocó las risas de los panelistas.

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Alajuelense vs. PZ
El futuro de Joel Campbell en el fútbol nacional es incierto. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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