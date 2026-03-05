El calvario de Joel Campbell en Alajuelense tras la eliminación de Costa Rica del Mundial

El presente de Joel Campbell con la Liga Deportiva Alajuelense atraviesa una etapa de claroscuros. A pesar de que el conjunto manudo ostenta los títulos de campeón nacional y tricampeón de Centroamérica, el rendimiento individual de su actual “10” ha entrado en una fase de irregularidad que preocupa a la afición.

El punto de inflexión parece situarse en la fatídica última fecha FIFA. En dicha jornada, la Selección de Costa Rica quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 tras caer ante Haití y empatar sin goles contra Honduras en San José. Campbell, quien había regresado a la Tricolor tras una prolongada ausencia, no pudo evitar el naufragio mundialista, un golpe anímico que parece haber afectado su desempeño en el club.

Joel Campbell no marca un gol desde noviembre del año pasado (Jose Cordero/José Cordero)

Irónicamente, previo a la eliminación nacional, el nivel de Joel venía en franco ascenso. Su redención comenzó en aquel recordado juego de la Copa Centroamericana 2025 ante el Motagua; tras perder 0-1 en Alajuela, los rojinegros firmaron una remontada histórica en Tegucigalpa con un Campbell pletórico. En ese compromiso, el exmundialista anotó uno de los mejores goles del certamen, impulsando a la Liga hacia su tercer cetro regional consecutivo.

Tras esa exhibición en Honduras a finales de septiembre, el atacante mantuvo un ritmo vertiginoso, brillando en visitas complicadas a Heredia y firmando un doblete en Liberia justo antes de la convocatoria definitiva. Hoy, el reto para el “10” manudo es recuperar esa versión determinante que lo hizo indiscutible tanto en Alajuelense como en la Selección.

El regreso de Joel Campbell a la Selección Nacional terminó en una amarga despedida. Aunque entró de cambio en los duelos decisivos ante Haití y Honduras, el desenlace fue trágico para las aspiraciones costarricenses. Desde ese golpe anímico, la versión determinante del atacante empezó a desdibujarse.

Las estadísticas no mienten: su último gol oficial se registró en Liberia el pasado 2 de noviembre. Desde entonces, la sequía frente al marco ha venido acompañada de una pérdida progresiva de protagonismo en el once estelar de la Liga Deportiva Alajuelense.

Un cierre de Apertura 2025 para el olvido

En la ruta hacia el título nacional de los “leones”, el aporte de Campbell fue de más a menos tras la fecha FIFA:

Fase regular: Fue titular ante Cartaginés y Sporting, pero en ambos encuentros fue sustituido prematuramente. Posteriormente, fue enviado al banquillo sin ver minutos en el Fello Meza ni en la última jornada en San Carlos.

Fue titular ante Cartaginés y Sporting, pero en ambos encuentros fue sustituido prematuramente. Posteriormente, fue enviado al banquillo sin ver minutos en el Fello Meza ni en la última jornada en San Carlos. Semifinales: En la ida ante Liberia apenas ingresó como variante. En la vuelta recuperó la titularidad, pero fue retirado del campo a los 52 minutos .

En la ida ante Liberia apenas ingresó como variante. En la vuelta recuperó la titularidad, pero fue retirado del campo a los . La final: Su última participación del semestre fue en la ida ante el Saprissa, donde salió de cambio al medio tiempo. En el juego de vuelta, donde la Liga se coronó campeón, no tuvo participación.

Tropiezos en el plano internacional

La irregularidad también se trasladó a la Copa Centroamericana. Aunque fue pieza clave en el inicio del torneo, el cierre fue accidentado:

Semifinales: Jugó la ida ante el Olimpia, pero se perdió la vuelta por sanción.

Jugó la ida ante el Olimpia, pero se perdió la vuelta por sanción. Gran final vs. Xelajú: En el primer encuentro falló un penal en la etapa inicial. En el partido de vuelta fue titular, pero nuevamente acabó siendo sustituido antes del pitazo final.

Joel Campbell volvió a la Sele pero no pudo evitar que Costa Rica fracasara (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el presente semestre de 2026, el panorama de Joel Campbell no ha mejorado. Aunque arrancó como estelar en las dos primeras fechas ante Liberia y Pérez Zeledón, su peso en la formación inicial se ha diluido drásticamente. Desde entonces, solo recuperó la titularidad en los cuartos de final del Torneo de Copa, un certamen donde Alajuelense quedó eliminado prematuramente.

La señal más alarmante de su pérdida de protagonismo ocurrió en el reciente Clásico Nacional: el “10” rojinegro no vio un solo minuto de acción en la derrota 2-1 ante el Deportivo Saprissa. En el último compromiso de los erizos frente al Cartaginés, su participación se limitó a entrar de relevo en los instantes finales del encuentro.

Luis Diego Arnáez da su postura sobre el momento de Joel Campbell

En La Teja conversamos con el histórico exjugador manudo,Luis Diego Arnáez, quien brindó su perspectiva sobre el bache que atraviesa el mundialista y la encrucijada que enfrenta la directiva ante el vencimiento de su contrato en junio.

“Es difícil opinar sin ver los entrenamientos o saber si hubo algo tras la eliminación de la Selección que afectara su desempeño. Para mí, el torneo pasado fue bueno sin llegar a ser excelente; creo que hoy le falta oportunidad para recuperar su ritmo”, afirmó el “Flaco” Arnáez.

Sobre la posible renovación de Campbell, cuyo vínculo con Alajuelense finaliza en pocos meses, Arnáez fue contundente:

“Hay que poner muchas cosas en la balanza, no solo lo deportivo, sino también lo económico. Los dirigentes deben analizar qué conviene más a la institución, considerando que su salario es alto. Es un análisis extenso para determinar lo mejor para el club”, añadió.