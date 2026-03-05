Alajuelense recibe una ayuda inesperada y revive en la lucha por clasificar

La preocupación que tenían los aficionados de Alajuelense por el tema de la clasificación empezó a desaparecer y ahora tiene un giro positivo con el inicio de esta segunda vuelta gracias a los resultados que empezaron a darse.

Primero que nada, la Liga volvió a ganar y lo hizo ante un rival directo como lo es el Cartaginés, por lo que le pudo recortar puntos.

Alajuelense pudo recortar puntos con varios contrincantes que están adelante de ellos (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además, el cuadro erizo se benefició, ya que otros clubes que también están en la carrera por entrar a semifinales son Puntarenas y San Carlos, que este miércoles se enfrentaron entre ellos y el marcador fue el ideal para el campeón nacional, ya que terminaron empatados, por lo que dejaron puntos y los manudos les acortaron la diferencia.

El calendario para la Liga también le trae juegos ante rivales directos que, de ganarlos, le va a permitir acercarse a los primeros puestos, empezando con el juego de este fin de semana cuando se mida a San Carlos.

Además de tener en sus manos la oportunidad de recortarle a los norteños, otros dos rivales directos de los rojinegros se enfrentarán, pues Cartaginés recibe al Puerto, por lo que alguno de los dos o ambos dejarán puntos. Además, Herediano visita al Saprissa, por lo que también podría recortar la distancia con los líderes, dependiendo del resultado.

Alajuelense se impuso 2-0 a Cartaginés (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la jornada 12 hay otro juego entre los de arriba y es la visita del Monstruo a Cartago, mientras que la Liga recibe a Pérez Zeledón, así que puede ser otra jornada en la que los manudos tendrán la oportunidad de recortar diferencia con los rivales.

Antes del parón de fecha FIFA, en la 13, los leones visitan al Herediano, mientras que en dicha jornada San Carlos recibe al Monstruo, así que, en caso de que los de Óscar Ramírez hagan sus deberes, marzo puede ser un mes en el que los manudos puedan volver a recuperar la ilusión de meterse a semis y buscar el bicampeonato o alejarse aún más de la clasificación.