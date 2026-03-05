Deportes

Alajuelense da un imporante anuncio sobre juego ante LAFC

Alajuelense dio información a los aficionados que tienen planeado ver el partido en Estados Unidos

Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense dio importante información sobre el juego de ida de la Concacaf Champions Cup, que se llevará a cabo el próximo martes en casa del LAFC, pues revelaron cómo está el asunto con la venta de entradas.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que la afición manuda ya puede adquirir sus entradas para el partido de ida por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, que se disputará el martes 10 de marzo a las 8:00 p.m. (9:00 p.m. hora de Costa Rica), en el BMO Stadium”.

Alajuelense se enfrento Cartaginés por la jornada 10, Torneo de Clausura 2026.
Alajuelense se mide al LAFc por los octavos de final de la Concacaf (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.com. LAFC dispuso, de momento, toda la zona general para la afición visitante, por lo que actualmente no se podrán seleccionar localidades específicas”.

“En los días previos al encuentro, la organización del evento comunicará oficialmente cuál será la zona asignada para la afición manuda dentro del estadio”, informaron en un comunicado de prensa.

La institución también dio a conocer que pronto darán más detalles sobre la venta de boletos para el partido de vuelta, que será en el Morera Soto el 17 de marzo.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

