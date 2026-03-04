Deportes

Alajuelense da una nueva versión de lo que pasó con lavatorio del Lito Pérez

En menos de 24 horas, Alajuelense da dos versiones distintas de lo que pasó el sábado anterior, en un baño del estadio Lito Pérez

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense dio una nueva versión, de lo que pasó con un lavatorio del estadio Lito Pérez, luego del juego en el que cayeron 2-0 ante Puntarenas FC.

Recordemos que los porteños reportaron el daño a la estructura y los liguistas fueron multados. El martes por la noche, el departamento de prensa dio detalles de lo ocurrido y confirmó que la persona había sido multada y el tema se había manejado a lo interno del club.

Sin embargo, este miércoles, León Weinstok, vocero del club, dio a conocer que, luego de conversar con los jugadores, se encontró nueva información.

Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense.
Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. Foto: prensa PFC. (Cortesía/Cortesía)

“Terminado el partido de ayer (martes) se procedió a confirmar con los jugadores y cuerpo técnico sobre lo ocurrido y se pudo confirmar que el lavatorio no estaba en perfecto estado y cuando un jugador se apoyó en este durante la charla, el mismo se rompió parcialmente.

“Al ser difícil definir en qué estado estaba el lavatorio previo al encuentro y haber colocado sobre el mismo, de forma involuntaria, un peso mayor al habitual, igualmente nuestro club respetará la sanción recibida”, destacó a través del departamento de prensa de la institución.

Randy Taylor sirvió una asistencia y marcó un gol en el partido entre Puntarenas y Liga Deportiva Alajuelense.
Alajuelense cayó 2-0 ante Puntarenas FC, el sábado anterior. Foto: prensa PFC. (Prensa Puntarenas/Puntarenas FC)
Yenci Aguilar Arroyo

