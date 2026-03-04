Alajuelense da una nueva versión de lo que pasó con lavatorio del Lito Pérez

Alajuelense dio una nueva versión, de lo que pasó con un lavatorio del estadio Lito Pérez, luego del juego en el que cayeron 2-0 ante Puntarenas FC.

Recordemos que los porteños reportaron el daño a la estructura y los liguistas fueron multados. El martes por la noche, el departamento de prensa dio detalles de lo ocurrido y confirmó que la persona había sido multada y el tema se había manejado a lo interno del club.

Sin embargo, este miércoles, León Weinstok, vocero del club, dio a conocer que, luego de conversar con los jugadores, se encontró nueva información.

Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. Foto: prensa PFC. (Cortesía/Cortesía)

“Terminado el partido de ayer (martes) se procedió a confirmar con los jugadores y cuerpo técnico sobre lo ocurrido y se pudo confirmar que el lavatorio no estaba en perfecto estado y cuando un jugador se apoyó en este durante la charla, el mismo se rompió parcialmente.

“Al ser difícil definir en qué estado estaba el lavatorio previo al encuentro y haber colocado sobre el mismo, de forma involuntaria, un peso mayor al habitual, igualmente nuestro club respetará la sanción recibida”, destacó a través del departamento de prensa de la institución.