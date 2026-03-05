Puntarenas y San Carlos firmaron un negocio que se celebra en Alajuela

Empate sin goles, un resultado que mantiene a Puntarenas y a San Carlos en una dura disputa por esos puestos altos de la tabla para intentar colarse a las semifinales; no obstante, este resultado al que más beneficia es a Alajuelense, que hizo la tarea en su partido y se acerca peligrosamente.

El juego de las dos revelaciones de este Clausura 2026 empezó movidito en apenas el minuto inicial, con el primer aviso de San Carlos tras una escapada por el sector derecho que no pudo concretar el equipo de “Paté” Centeno tras un remate por encima del horizontal.

Puntarenas y San Carlos se mantienen en la lucha por los puestos de clasificación (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

Los locales dejaron ir una triple ocasión a los 13 minutos, cuando el arquero Mario González detuvo un mano a mano que, en segunda instancia, Yosel Piedra salvó en la línea; segundos después, una vez más, el portero de El Salvador fue figura para mantener el cero.

Los de Paté tuvieron una opción inmejorable sobre los 27 minutos de la etapa inicial en pies de Jorman Aguilar, pero en esta ocasión fue Adonis Pineda el héroe para sostener a los locales con la paridad.

De nuevo, en el cierre de la inicial, Daniel Colindres en un mano a mano no pudo vencer a Mario González; sin embargo, en segunda instancia, con el marco al frente, Randy Taylor de manera inexplicable envió la redonda sobre el horizontal a los 42 minutos ante la incredulidad de todo el Lito Pérez.

Puntarenas y San Carlos empataron sin goles (Prensa de Puntarenas/Prensa de Puntarenas)

Para el complemento no hubo tantas acciones de verdadero peligro en los arcos; no obstante, los naranjas la tuvieron servida sobre el 77, cuando Pablo Álvarez no pudo aprovechar un pase de la muerte y acabó barriéndose para estrellar la pelota en el poste.

Mario González volvería a ser el héroe sancarleño en el 90+6 con un tremedo paradón después de un remate de media distancia de Wesly Decas para mantener el puntito.

Las redes nunca se moverían y con ello el punto para cada club, algo que en Alajuela se celebra, ya que el campeón nacional parecía que se estaba quedando muy atrás, pero con su triunfo sobre Cartaginés, y este empate, le recortó puntos a rivales directos en la disputa de ese boleto a semis.