Pérez Zeledón y Liberia se hicieron daño con un empate, mientras el VAR se fue a huelga y el Cubo perdonó

Mal negocio para ambos clubes; un empate a uno es un resultado que ni a Pérez Zeledón ni a Liberia les sirve de nada en sus aspiraciones para clasificar o ni siquiera, meterse a disputar algo en la zona alta.

El encuentro comenzó con un inconveniente con la herramienta del videoarbitraje, por lo que en primera instancia no hubo VAR hasta pasados los primeros minutos de la etapa inicial.

Pérez Zeledón y Liberia igualaron a un gol (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Los pamperos fueron los que dieron las primeras advertencias de peligro en el duelo en el Sur; sin embargo, fue hasta el minuto 17 que, por intermedio de la pena máxima, Erick “el Cubo” Torres abrió la cuenta para poner el 0-1 para la visita.

Minutos después la tuvo de nuevo el azteca en su cabeza para colocar el segundo de la tarde en Pérez Zeledón, pero perdonó, algo que le otorgó vida a los locales.

Eduardo Pastrana, tras un gran centro en un tiro de esquina, logró rematar de cabeza y con ello poner el empate tras bañar al arquero guanacasteco a los 25 minutos de juego.

Liberia la tuvo sobre los 30 minutos para ponerse de nuevo en ventaja por medio de Huertas, pero Miguel Ajú respondió con reflejos felinos para dejar su arco sin más goles en la etapa inicial.

Para el complemento, las emociones no serían abundantes, ya que el miedo a perder parece que se adueñó de los protagonistas.

Fueron los locales los que tuvieron, posiblemente, la mejor oportunidad de dicha segunda mitad al cierre, sobre los 87 minutos, en pies de José Porras, pero de manera providencial fue el azteca Anthony Monreal el que salvó a los dirigidos por Saturnino Cardozo.

El juego acabó sin mayores movimientos en el resultado y se repartieron puntos, dejando a Pérez Zeledón ahora con vistas a visitar a Sporting el próximo lunes, mientras que los coyotes reciben a Guadalupe el sábado en el Edgardo Baltodano.