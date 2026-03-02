Un gol de Joaquín Alonso Hernández le devolvió el alma al cuerpo al Municipal Liberia

El Municipal Liberia volvió a sonreír en el Torneo de Clausura 2026 tras imponerse por la mínima, 1-0, ante el Sporting FC, en un duelo clave para recuperar confianza y escalar posiciones en la tabla.

Un gol de Joaquín Alonso Hernández le permitió a los pamperos dejarse los 3 puntos en el estadio Edgardo Baltodano y dejar atrás los malos momentos que ha enfrentado en el campeonato.

El equipo que dirige José Saturnino Cardozo no conseguía la victoria desde el 25 de enero pasado, cuando derrotaron 1-0 al Herediano. Después de ese partido, cayeron contra San Carlos, Puntarenas FC, Saprissa y Cartaginés.

Joaquín Alonso Hernández marcó el gol de la victoria en el juego entre Liberia y Sporting. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

El resultado, segundo en el torneo, le permite a los aurinegros alejarse del último lugar, posición en la que habían cerrado la jornada pasada. Este domingo quedaron a 8 puntos, encima de Sporting, que tiene la misma cantidad de puntos y de Guadalupe FC, que se mantiene en el sótano, con 6 unidades.

Un gol especial

El tanto de Liberia llegó en la segunda parte. Al 51, el gringo mexicano Joaquín Alonso Hernández aprovechó un balón suelto en el área, tras un centro de John Paul Ruiz.

Según datos del equipo guanacasteco, el del domingo era su partido número 300 en su carrera, lo que el gol fue más que especial para el jugador norteamericano y además, cumplió 100 partidos con equipos costarricenses, entre primera división, Copa Centroamericana, Concachampions y Torneo de Copa.

Liberia consiguió su segunda victoria en el torneo de Clausura. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

El juego fue muy físico y de muchísimo roce. En total, se sacaron ocho tarjetas amarillas y, en el 79, el volante Yoserth Hernández se ganó la roja directa, por una brusca entrada sobre Marcos Ureña.

En la jornada 10, Liberia jugará contra Pérez Zeledón, el miércoles 4 de marzo; mientras que Sporting visitará el estadio Ricardo Saprissa, para cerrar la fecha, el jueves 3 de marzo.