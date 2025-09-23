Sporting FC cambia de casa y muestra una pincelada de su impresionante complejo deportivo

Sporting FC cambia de casa y se trasladará al cantón de Grecia. En esta cancha entrenan las ligas menores. Prensa SFC. ( Prensa SFC./Prensa SFC.)

Sporting FC tendrá una nueva casa, a partir de los primeros meses del próximo año.

Este martes, el equipo albinegro anunció que se trasladarán al cantón de Grecia, a partir del torneo de Clausura 2026 y en este momento, están trabajando en el desarrollo de sus nuevas instalaciones.

“Actualmente, el club trabaja en la remodelación de la cancha de La Argentina de Grecia, sede de sus ligas menores (categorías prospectos). La obra incluye una gradería con capacidad para mil personas”, comentó.

Eso quiere decir que los josefinos dejarán de usar el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas en diciembre de este año.

“De forma paralela, la institución desarrolla el proyecto de la Ciudad Deportiva, en una propiedad de 14 hectáreas que adquirió, actualmente está en la etapa de diseño de un estadio para cerca de 6.000 aficionados y cuatro canchas de entrenamiento”, destacó el club en un comunicado.