Gemelos Feoli de Sporting cuentan sus anécdotas y aventuras en el fútbol nacional

Gustavo y Adolfo Feoli llegaron al Sporting en el 2023 y conversaron con La Teja sobre sus sueños y planes futuros. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

En el camerino del Sporting hay dos jugadores que, a veces, ponen en aprietos al técnico Luis Marín y no es precisamente porque sean indisciplinados dentro o fuera de la cancha, sino por el gran parecido que comparten.

Hablamos de los gemelos Gustavo y Adolfo Feoli, quienes llegaron al cuadro albinegro en el 2023, luego de su paso por el Club Sport Uruguay y Guadalupe.

Los muchachos, de 20 años, debutaron en primera división con Guada. Se incorporaron al equipo de la rosa en plena pandemia, para jugar en la categoría Sub-17. Con el tiempo, se fueron ganando un espacio en el plantel estelar y, con el descenso del cuadro guadalupano, decidieron cambiar de aires y así llegaron al conjunto josefino.

Gustavo aseguró que ambos desean llegar a la Selección Nacional. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Los gemelos, conocidos como Tavo y Fofo, conversaron con La Teja sobre sus inicios en el fútbol, sus gustos y planes a futuro. Al igual que ellos, hay otras parejas de hermanos que comparten camerino como Samir y Gerald Taylor en Saprissa; así como José Luis y William Quirós, quienes estuvieron juntos hasta el torneo pasado en Cartaginés.

Uno era portero

Los hermanos Feoli viven en Las Nubes de Coronado y descubrieron su talento para el fútbol cuando tenían 8 años.

“Comenzamos en el fútbol cuando teníamos 8 años y recuerdo que un día nos tocaba jugar contra otra escuela y nos llamó la atención. Eso sirvió para matricularnos en una escuela de fútbol y ahí los profesores vieron que teníamos condiciones para este deporte.

Adolfo estudia ingeniería industrial. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

“Tavo era portero y yo jugaba como delantero, porque me gustaba hacer goles y he sido rápido, entonces me beneficiaba estar y correr en la banda y Gustavo me decía que, a veces, se aburría de estar en el marco, viendo que yo hacía goles y por eso, un día decidió cambiar de posición”, afirmó Adolfo.

Gustavo reconoció que no fue fácil llegar a primera y recordó algunos de los sacrificios que hicieron para cumplir sus sueños.

“Se requiere mucho sacrificio y esfuerzo, y es poco común ver a hermanos gemelos en el mismo equipo, y en mi caso me llena de orgullo, no solo verme lograr mis sueños, sino que puedo cumplirlo al lado de mi hermano.

“Es bonito porque compartimos cada logro, somos muy críticos y siempre vemos en qué podemos mejorar; por ejemplo, si no ando bien con el control de la bola, sé que Adolfo me lo va a decir y así. Sé que en algún momento podemos separarnos, pero mientras podamos estar juntos, siempre daremos lo mejor”, expresó.

Los muchachos tienen gustos muy similares. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Empunchados

Los muchachos estudian en la UCR. Adolfo cursa ingeniería industrial y Gustavo ingeniería informática. Ambos tienen el deseo de ser convocados a la Selección y, en algún momento, convertirse en legionarios.

“Tenemos objetivos parecidos, el fútbol es muy rápido, uno no sabe en qué momento cambian las cosas, a lo mejor el otro año estemos en el extranjero y queremos seguir demostrando para ser tomados en cuenta a la Selección Nacional.

“Nos gustaría probar suerte en la liga mexicana, la sudamericana o europea, ser referentes del fútbol de Costa Rica, ir a Mundiales. Esos son los objetivos que nos planteamos los futbolistas y por los cuales trabajamos desde pequeños”, dijo Adolfo.

Cuando estaban pequeños se intercambiaron y sus profesoras ni se dieron cuenta. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

En lo personal, los gemelos se consideran muchachos tranquilos y, más allá del fútbol, cuentan con poco tiempo libre, porque la universidad los consume mucho.

“Invertimos mucho tiempo estudiando, haciendo trabajos de la U y, en realidad, somos muy caseros, no somos de estar saliendo a cada rato. Nos gusta jugar videojuegos, invertimos mucho en el descanso y somos muy cercanos, tenemos una conexión muy bonita y siempre estamos juntos”, afirmó.

Travesuras

Gustavo y Adolfo comparten un parecido impresionante y recordaron que una vez se pusieron de acuerdo para hacer una travesura, cuando estaban en la escuela.

“Apenas teníamos 6 años y estábamos en clases separadas, siempre nos ponían en grupos diferentes y un día, nos cambiamos de clase.

“Las profesoras no nos reconocían y creo que hasta el día de hoy, esas profesoras no sabían que nos intercambiamos, estuvimos todo el día en la clase del otro y nadie se dio cuenta”, contó Adolfo.

Por otro lado, Gustavo reconoció que en el Sporting, aún hay personas que no los distinguen.

“Creo que el utilero aún no nos reconoce; Taylor, nos distingue por el número y el profe también nos reconoce solo por el número también. Al inicio, a la periodista (Yosabeth) también le costaba distinguirnos”, contaron entre risas.

Y ya en el plano deportivo, comentaron cómo trabajan para ayudar al equipo a lograr sus objetivos y clasificar a la siguiente fase, una deuda que tiene el club desde que llegaron a primera división, en el 2019.

“Afortunadamente, conocemos la forma de trabajar del profesor. Hemos estado cerca de clasificar, pero aún no se ha dado y es una deuda, sobre todo con la afición y los dirigentes, por el esfuerzo que hacen para que tengamos las mejores condiciones y por qué no, soñamos también con ser campeones, pues sería muy importante conseguir un título”, añadió Adolfo.