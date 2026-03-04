Selección sub-20 de Costa Rica hizo la tarea y avanza al clasificatorio final de Concacaf

La Selección sub-20 de Costa Rica hizo la tarea y clasificó al campeonato sub-20 de Concacaf, luego de derrotar a Trinidad y Tobago por marcador de 3-0.

Los muchachos dirigidos por Randall Row debían ganar o al menos empatar ante los caribeños para avanzar a la fase final del torneo de Concacaf de esta categoría y así pelear el cupo a la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dax Palmer, David Garro y Yerlan Sosa fueron los encargados de las anotaciones y, ahora, los ticos deberán esperar para conocer cuál será su camino en el clasificatorio final, en donde podría medirse ante equipos como Estados Unidos, Canadá, Cuba, Guatemala y Panamá, entre otros.

Dax Palmer anotó el primer gol para la Selección Sub-20 de Costa Rica en el cierre del preclasificatorio de Concacaf ante Trinidad y Tobago. Foto: Prensa FCRF. (Foto: Prensa FCRF./Foto: Prensa FCRF.)

Las acciones

El exsaprissista Dax Palmer abrió la cuenta al 21′, con un zurdazo ajustado al primer palo y en la segunda parte llegarían los demás goles.

Al minuto 73, David Garro, jugador del Deportivo Saprissa, se lució con un remate de derecha en el segundo palo, luego de un tiro de esquina y la cereza en el pastel llegó al 80′, cuando se señaló una falta de penal.

El tercer gol fue obra del joven Yerlan Sosa, lateral de la Liga Deportiva Alajuelense, quien anotó desde los once pasos.

La Selección Sub-20 de Costa Rica derrotó 3-0 a Trinidad y Tobago. Foto: Prensa FCRF. (Foto: Prensa FCRF./Foto: Prensa FCRF.)

Costa Rica se ubicaba en el grupo E y derrotó 12-0 a Sint Maarten, venció 3-0 a Barbados e igualó 3-3 contra Bermuda.

Costa Rica y Trinidad se encontraban empatadas con 7 puntos en el grupo E del Clasificatorio de Concacaf, con la salvedad de que en cuanto al gol diferencia, los nacionales tenían un +15, mientras que su rival presentaba +8. Al final, con la victoria, la Tricolor los superó por tres puntos y mejoró su gol diferencia.

El premundial, que se disputará del 25 de julio al 9 de agosto, convocará a las 12 mejores selecciones masculinas de esta categoría de la región.