Costa Rica sub-20 se trabó ante Bermuda en el premundial

La Selección Nacional de Costa Rica no pasó del empate ante su similar de Bermuda, tras un duelo sufrido que acabó 3-3 en el premundial de dicha categoría.

Los nacionales venían de aplastar 12-0 en el primer juego disputado de este premundial ante Saint Maarten y en el segundo encuentro también ganaron de forma contundente ante Barbados 3-0.

Costa Rica empató a tres ante Bermuda (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El combinado patrio empezó ganando el encuentro gracias a la anotación de Yamil Leal, para decretar el 1-0, marcador con el que finalizó el primer tiempo.

Bermuda logró darle vuelta al resultado en el complemento; no obstante, Costa Rica pudo emparejar el tanteador con el 2-2 parcial gracias a la anotación de Adriel Pérez.

LEA MÁS: Alajuelense vs Cartaginés: ¿Qué marcador pronostica la IA para este martes?

El jugador de Bermuda Jace Donawa puso de nuevo adelante a los isleños con el 2-3; sin embargo, los nuestros tuvieron desde el manchón blanco la oportunidad de emparejar; no obstante, David Garro desperdició la acción.

Andrés Morera fue el encargado de poner el empate a tres para los nacionales y con eso finalizó el duelo ante Bermuda.

El próximo partido de Costa Rica será ante Trinidad y Tobago el miércoles a las 2 de la tarde.