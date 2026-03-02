Fernando Batista le agradeció a Gustavo Alfaro en su presentación como técnico de Costa Rica, ¿por qué?

En un teatro abarrotado, en el Centro Nacional de la Cultura en San José, fue presentado este lunes el argentino Fernando Batista como seleccionador de Costa Rica.

Junto al presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, el Bocha dijo que no tuvo dudas para venir a un proyecto que le llamó mucho la atención por lo que representa en el área.

Así fue la presentación de Fernando Batista. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

“Cuando me dijeron de la posibilidad, no dudé ni un minuto en venir, prometo mucho trabajo y sacrificio, sé que hay muchos colegas interesados en este puesto y me siento muy contento de la oportunidad”, dijo el Bocha de entrada.

Batista, además, agradeció el respaldo que le dio Gustavo Alfaro para llegar al cargo.

“A Gustavo Alfaro le quiero agradecer públicamente por las buenas palabras que ha dado para mí, por hablar positivamente, es un gran entrenador que considero mucho”, destacó

Fernando también habló de qué opina del recambio generacional que muchos piden.

“Creo en los recambio paulatinos, no de golpe, que el jugador que llegue a la Selección lo haga preparado y no por llegar solo porque sí”, añadió.