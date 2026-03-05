Hernán Medford a un paso de igualar ante una racha que fue sinónimo de título en Saprissa

El Deportivo Saprissa de Hernán Medford es sinónimo de victorias, ya que, hasta el momento, el Monstruo solo sabe ganar de la mano del Pelícano.

Los de Tibás acumulan seis victorias consecutivas, primero ante Carmelita por el torneo de Copa, después San Carlos, nuevamente los carmelos fueron víctima de los morados, para seguir con Liberia, luego el clásico ante Alajuelense y finalmente Guadalupe el pasado domingo en el estadio Colleya Fonseca.

Saprissa busca la sétima victoria al hilo con Medford ante Sporting (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ya los morados saben lo que es sumar siete triunfos al hilo y acabar alzando la copa, y eso fue en el segundo semestre del 2016.

La primera víctima en esa seguidilla de triunfos fue Santos de Guápiles el 23 de octubre de dicho año con marcador de 2-0, mismo resultado en el clásico nacional contra Alajuelense.

Belén fue la tercera víctima de dicha seguidilla de triunfos al hilo con un 2-1 en la Cueva, seguido de Pérez Zeledón 2-1 en el sur.

Liberia sufrió un 3-1 en Tibás, luego fueron Santos en el Ébal Rodríguez y nuevamente la Liga, ya en segunda fase de dicho campeonato cuando se jugaba cuadrangular final.

Herediano fue el encargado de acabar la racha en siete cuando venció en el Eladio Rosabal Cordero a Saprissa 2-1, pero el cetro al final se lo acabó dejando el Monstruo.

Saprissa volverá a usar el uniforme de Batman este jueves (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los morados, junto a Hernán Medford, buscarán igualar esa racha tan positiva este jueves a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa para que, de la mano del Pelícano, sigan aumentando la ilusión de una afición que, tras un año 2025 de fracasos, vuelve a ver ilusión con este nuevo entrenador y un rendimiento impecable.

Vuelve Batman a Tibás

En este compromiso de los morados contra Sporting no solo buscan mantener la racha de triunfos, sino que además regresa el tan aclamado uniforme de Batman, ya que los morados anunciaron que será la primera vez en este semestre que usarán la indumentaria del Caballero de la Noche.

Además, la Batichema estará a la venta exclusivamente en el estadio este jueves durante el duelo contra los ahora griegos, anunció el club.

“Genera bastante ilusión porque, si lo analizamos con el Saprissa del campeonato pasado, que le costaba mucho ganar, que no jugaba bien, que no le gustaba a la afición, ahora con esta seguidilla de triunfos y con la posibiliad de poder conseguir otra, genera una ilusión muy grande. Es un Saprissa que se ve candidato para ser líder y buscar la 41″, expresó el creador de contenido morado Krishua Mora.

Sobre la camisa de Batman, el creador de la página de Saprimundo, dijo: “Para nadie es un secreto que la camisa es bellísima, habla por sí sola porque es la mejor camiseta del mundo, una colaboración única que hizo Saprissa”, mencionó.