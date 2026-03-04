Minor Álvarez revela el “incómodo” motivo por el que no regala sus camisas a aficionados

El arquero de Saprissa Minor Álvarez contó la razón por la que no regala sus camisas a aficionados pese a que, según comentó el guardameta tibaseño, muchas personas se las piden.

El portero publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que explicó la razón de la negativa.

Minor Álvarez explicó la razón por la que no regala sus camisas a los aficionados. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Todos los días me escribe gente pidiendo camisas mías y me es un poco incómodo explicarles cómo funciona el tema de las camisas, ya que tienen un costo, no son regaladas. Si se quieren hacer cargo del costo, yo con mucho gusto puedo regalárselas, para que me entiendan, así que de esa manera pueden escribirme y les explico cómo funcionan”, relató el futbolista morado.

Minor no ha contado con regularidad a lo largo del semestre, ya que por ahora solo en el torneo de Copa ante Carmelita ha tenido minutos.