Sporting lanza un nuevo uniforme inspirado en las playas de Costa Rica

Sporting sacó su tercer uniforme que está inspirado en las playas ticas

Por Eduardo Rodríguez

Sporting FC lanzó este jueves un nuevo uniforme, el tercero de esta temporada, y dicha indumentaria está inspirada en las playas de Costa Rica y las olas del mar.

El pura vida de nuestras playas”, publicaron junto a imágenes del uniforme con un color turquesa y unas gráficas en forma de olas en toda la elástica.

Este es el uniforme alternativo de Sporting.
Sporting presentó su tercer uniforme inspirado en las playas de Costa Rica (Prensa Sporting/Fotocomposición en Canva)

“La textura refleja el movimiento del mar, uno de los grandes baluartes de nuestro país”, explicaron.

“Más de 600 playas que bañan nuestro país y nos recuerdan que somos tierra de costa, sol y comunidad”.

El costo del uniforme nuevo de los ahora vecinos de Grecia es de 13.995 colones la versión fan, mientras que la de juego, que es la que usan los jugadores, es de 21.995. La mayor diferencia entre una y otra es el tipo de tela.

“Qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica”, publicaron en sus redes sociales.

Los albinegros pusieron a la venta sus nuevas chemas en la tienda Raúl Vega y la página web del club, informaron en su comunicado en el que presentaron la nueva indumentaria para el presente certamen nacional.

Sporting cuenta con su tradicional uniforme negro de local, el blanco de visita, que son sus colores tradicionales, y ahora este turquesa como el alternativo.

Sporting FCClausura 2026
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

