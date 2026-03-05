Deportes

Andrés Carevic señaló un cambio en el Saprissa de Hernán Medford y el de Vladimir Quesada

Saprissa recibirá a Sporting este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo

Andrés Carevic, técnico del Sporting FC, tiene claro que tendrá un gran reto al frente este jueves, cuando buscará derrotar al Saprissa de Hernán Medford, que arrastra una racha positiva en el Clausura 2026.

El entrenador argentino volverá este jueves a la Cueva para enfrentar a los morados, a partir de las 8 de la noche, y reconoció que el equipo se ve diferente a como lo planteaba Vladimir Quesada.

“Sabemos que en la parte individual, Saprissa tiene jugadores importantes, pero hay un cambio de sistema, a diferencia de lo que planteaba Vladimir Quesada.

Andrés Carevic, técnico del Sporting, destacó el cambio de Saprissa. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Será un juego difícil, competitivo y Hernán (Medford) tiene una seguidilla de triunfos y eso le da confianza”, afirmó.

Altibajos

Carevic, además, reconoció que la primera vuelta no fue como esperaba.

“El rendimiento ha sido muy bajo, han habido buenos partidos y otros no tanto. En la busqueda de un equilibrio nos afectó a nivel de puntos, pero hay que darle vuelta a la hoja y enfocarnos en los partidos que vienen.

“Nos ha costado un poco identificar altibajos, no solo de un partido a otro, de medio tiempo a otro, sino en lapsos de partidos y esperamos arrancar muy bien la segunda vuelta”, añadió.

Saprissa recibirá a Sporting, este jueves a las 8 p.m. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El entrenador también se refirió a la llegada de Fernando “Bocha” Batista a la Selección Nacional.

“No lo conozco personalmente, estamos acá a la orden en lo que podamos apoyar desde el Sporting.

“Tenemos la responsabilidad de potenciar jugadores, para que puedan aportar a la Selección y él viene de la escuela argentina, entonces habrá trabajo duro”, añadió.

Yenci Aguilar Arroyo

