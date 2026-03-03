Saprissa revive racha como la última vez que fue campeón y pone a soñar a los morados

El Deportivo Saprissa, desde la llegada de Hernán Medford, solo conoce la palabra victoria en su diccionario tras acumular un rendimiento pleno de triunfos.

Los tibaseños debutaron con el Pelícano con un solvente triunfo en los cuartos de final del campeonato de Copa 6-0 sobre el conjunto de Carmelita, al que en el juego de vuelta disputado en el Rafael Bolaños de Alajuela también lo vencieron 2-4 para sellar su boleto a las semifinales.

Saprissa suma seis victorias al hilo al igual que en el último torneo en el que fueron campeones (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En medio de esta racha positiva, los de Tibás se impusieron 2-1 en el Ricardo Saprissa ante el San Carlos de Wálter “Paté” Centeno, en lo que fue el debut del estratega morado en el torneo nacional.

La cuarta victoria consecutiva para los saprissistas llegó en el estadio Edgardo Baltodano, donde vencieron al Municipal Liberia 0-1. Posteriormente, acumularon su quinto triunfo al hilo en el Clásico Nacional, derrotando 2-1 a la Liga Deportiva Alajuelense.

Finalmente, el pasado domingo sellaron su sexta victoria en fila durante su visita al Colleya Fonseca, con un contundente 0-2 frente a Guadalupe FC.

LEA MÁS: Así le fue a Fernán Faerron tras su polémica expulsión ante San Carlos

La última vez que el conjunto morado alcanzó una racha de seis victorias consecutivas fue durante el torneo de Clausura 2024, una seguidilla que resultó determinante para la obtención de su histórico título número 40

Aquel camino perfecto comenzó con una goleada 4-1 ante la Asociación Deportiva Guanacasteca, seguida de un sólido triunfo de 0-2 en su visita a Puntarenas FC. La tercera victoria al hilo se dio con un contundente 0-3 en San Carlos, mientras que la cuarta llegó en casa tras vencer 3-1 a la Asociación Deportiva Santos.

Para completar la marca de seis triunfos, el “Monstruo” impuso su jerarquía en las semifinales ante el cuadro norteño: primero, ganando la ida en el Carlos Ugalde (0-1) y, posteriormente, sellando su pase a la final con una goleada de 4-0 en el Ricardo Saprissa. Esa inercia ganadora culminó con la victoria en la gran final ante la Liga Deportiva Alajuelense, bordando así la estrella 40 en el escudo saprissista.

Saprissa derrotó 0-2 a Guadalupe (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aficionados morados opinan del momento actual del club tras tantas victorias

El cantante nacional Marko Jara, reconocido y fiel aficionado del Deportivo Saprissa, no ocultó su alegría ante el presente del “Monstruo”, que se mantiene imparable en el torneo.

“Creo que los equipos son de rachas. Lo vemos con Óscar Ramírez en la Liga; venían de ser un equipazo, de ser campeones, y ahora pasan por un momento complicado. Sin embargo, Hernán Medford tiene el carácter necesario para que Saprissa recupere y mantenga esta racha ganadora”, analizó el artista.

LEA MÁS: Amarini Villatoro anuncia drástica medida para duelo ante Alajuelense

Para Jara, la llegada del “Pelícano” al banquillo morado ha sido el factor diferencial en este 2026:

“Es un técnico muy experimentado que trabaja donde sea, pero lleva sangre morada desde sus inicios. Me ha gustado mucho su gestión a nivel general y esperamos que siga así. Los equipos a veces necesitan nuevos aires y Medford, con su personalidad, le devolvió el carácter al Saprissa; ahí están los resultados”, afirmó Jara en entrevista con La Teja.

Otro que está contento con la actitud de los muchachos es Juan Gabriel Porras, de Gradería Popular.

“Yo creo que el gran cambio es la actitud que se les ve a los jugadores, parece que a Medford lo dejaron llegar con mano dura y eso ayuda montones porque ya los jugadores venían como muy tranquilos, el cambio sirvió montones”, dijo.