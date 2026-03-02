Así le fue a Fernán Faerron tras su polémica expulsión ante San Carlos

Fernán Faerron fue expulsado este domingo ante San Carlos. (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

Fernán Faerron fue expulsado este domingo ante San Carlos en el estadio Carlos Ugalde, en un partido que levantó mucho roce y fricción con el rival.

El defensor dejó el campo durante el tiempo de reposición del primer tiempo por acumulación de tarjetas amarillas, una a los 40 minutos y otra a los 45+5.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol detalló este lunes la sanción que recibió el zaguero.

“Sancionar al jugador Fernán José Faerron Tristán con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que acumula dos tarjetas amarillas dentro del mismo partido", destacaron.

A lo largo de casi toda la etapa inicial, el zaguero anduvo cerca de la polémica, discutiendo constantemente con rivales, en un pique constante, por lo que hasta el cuerpo técnico de Amarini Villatoro le había pedido que le bajara al asunto.

Al ver la situación, los jugadores y aficionados norteños se metieron mucho con él para tratar de sacarlo de sus casillas, lo cual surgió efecto, pues se le vio acelerado casi todo el juego cuando estuvo presente.