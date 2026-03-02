Torneo Nacional

Estos son los destrozos que Alajuelense hizo en el estadio Lito Pérez por el que fue duramente multado

Alajuelense fue multado con dureza por realizar destrozos en el estadio Lito Pérez, así quedó el camerino

Por Sergio Alvarado
Randy Taylor sirvió una asistencia y marcó un gol en el partido entre Puntarenas y Liga Deportiva Alajuelense.
Alajuelense fue reportado por dañar los camerinos del estadio Lito Pérez en Puntarenas. (Prensa Puntarenas/Puntarenas FC)

Alajuelense sigue sin rumbo en el Clausura 2026 y en esta ocasión lo que pagó la frustración de la derrota fueron las instalaciones del estadio Lito Pérez en Puntarenas.

Tigo Sports publicó imágenes de cómo quedaron los lavatorios de la casa porteña, muy dañados luego que los manudos estuvieron en los camerinos visitantes.

Los erizos quebraron la loza y la parte de cemento del lavamanos, el cual tuvo que haber sido golpeado con muchísima fuerza o por varias personas para quedar de esa manera.

Los chuchequeros reportaron los daños por lo que en el campeón nacional fueron multados con medio millón de colones, además de la obligación de pagar los daños en el plazo de un mes a los naranjas.

LEA MÁS: Tras cuernos, palos para Alajuelense: Derrota en Puntarenas no fue lo único malo de la fecha para los manudos

