Alajuelense enfrenta un calendario de pesadilla en su peor momento: esto es lo que se le viene

Alajuelense vive un momento futbolístico complicado y se le viene un calendario de terror

Por Eduardo Rodríguez

La Liga Deportiva Alajuelense vive un momento realmente complicado en el certamen nacional tras sumar cuatro duelos por torneo local sin conocer la victoria, luego de tres derrotas y un empate.

Los campeones nacionales son sextos de la tabla tras solo sumar nueve unidades, lo que los pone a siete puntos del cuarto lugar, San Carlos, y a diez del líder del campeonato, Herediano.

15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Alajuelense se le viene un calendario complejo en pleno momento de dudas (JOHN DURAN/John Durán)

A los rojinegros se les viene un calendario complejo entre torneo local y también la Concacaf Champions Cup, empezando este martes por la noche cuando reciban a Cartaginés, en un duelo directo por el tema de la clasificación, en el estadio Alejandro Morera Soto.

El fin de semana, el monarca nacional visitará Ciudad Quesada para medirse a San Carlos en otro duelo directo para la disputa del boleto a las semifinales.

Pasada esta semana, se le viene el mayor reto del semestre cuando viajen a Estados Unidos para debutar en la Concacaf Champions Cup ante el LAFC, para días después recibir a Pérez Zeledón por el campeonato nacional.

27/01/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 5 del torneo de clausura 2026 entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Alajuelense solo suma dos victorias en este torneo (Jose Cordero/José Cordero)

Pasado ese duelo ante los guerreros del sur, el LAFC le devuelve los honores a los vigentes tricampeones de Centroamérica, para tres días después visitar al Herediano en el Carlos Alvarado.

Posterior a ese clásico provincial, hay fecha FIFA, por lo que los manudos volverán a escena a inicios de abril ante Guadalupe en Alajuela y seguidamente visitan a Sporting; para el fin de semana del 18-19 de abril, recibirán al Saprissa en el clásico nacional en el Morera.

Los manudos cierran la fase regular del certamen recibiendo a Puntarenas el miércoles 22 de abril para cerrar su participación del 25-26 de abril en el estadio Edgardo Baltodano, donde se topará a Liberia, su verdugo del pasado torneo de Copa.

