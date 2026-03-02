Hernán Medford se rindió ante el trabajo de uno de sus jugadores luego de la victoria de Saprissa ante Guadalupe

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, destacó el trabajo de uno de los jugadores morados tras la victoria ante Guadalupe FC.

Este domingo, ante una consulta, el Pelícano habló del portero Abraham Madriz y no solo destacó las cualidades del espigado portero, sino que también alabó el trabajo de Róger Mora, el preparador de arqueros del cuadro morado.

“Si el portero anda en la capacidad, es gracias a los entrenadores de porteros. Róger es el mejor entrenador del país, por ahí va la clave. Se está consolidando, mentalmente es fuerte y viene con muy buena preparación de entrenador de porteros.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa destacó el trabajo del portero Abraham Madriz. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Uno lo respalda, tiene buen futuro, condiciones para la Selección, biotipo, es un jugador importante y tiene que ser constante”, afirmó.

La clave del éxito

Hernán también habló del buen momento por el que pasa la S. El Monstruo suma 4 victorias consecutivas en torneo nacional (San Carlos, Liberia, Alajuelense y Guadalupe), a las que se suman las dos del torneo de Copa ante Carmelita.

“La clave es el trabajo, el equipo ha trabajado bien, los muchachos hicieron conciencia desde que llegué, de que había que cambiar ciertas cosas, hoy (domingo) se jugó un buen partido.

Saprissa derrotó 0-2 a Guadalupe FC. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Por el viento que hay aquí a veces cuesta jugar, pero en el segundo tiempo mandamos a presionar a los rivales, fuimos contundentes y fue un partido que se ganó bien, con todos los méritos, vi jugadores que están mejorando su nivel.

“Me siento satisfecho con la parte táctica, futbolística, con la estrategia y el equipo en todos aspectos fue mejor, hoy nos faltaron goles porque provocamos más y lo importante es provocar”, afirmó.

El técnico confirmó que el volante Sebastián Acuña se mantenía con dolores, pero que no podía adelantar un criterio. En cuanto al defensor Joseph Mora, confesó que aún le falta tiempo para volver a las canchas.