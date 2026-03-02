Deportes

Hernán Medford se rindió ante el trabajo de uno de sus jugadores luego de la victoria de Saprissa ante Guadalupe

Hernán Medford también habló del buen momento por el que pasa su equipo. Saprissa suma 4 victorias consecutivas en torneo nacional (San Carlos, Liberia, Alajuelense y Guadalupe)

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, destacó el trabajo de uno de los jugadores morados tras la victoria ante Guadalupe FC.

Este domingo, ante una consulta, el Pelícano habló del portero Abraham Madriz y no solo destacó las cualidades del espigado portero, sino que también alabó el trabajo de Róger Mora, el preparador de arqueros del cuadro morado.

“Si el portero anda en la capacidad, es gracias a los entrenadores de porteros. Róger es el mejor entrenador del país, por ahí va la clave. Se está consolidando, mentalmente es fuerte y viene con muy buena preparación de entrenador de porteros.

LEA MÁS: La faceta de Abraham Madriz que lo hace más grande que defender el arco del Saprissa

Guadalupe vs. Saprissa
Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa destacó el trabajo del portero Abraham Madriz. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Uno lo respalda, tiene buen futuro, condiciones para la Selección, biotipo, es un jugador importante y tiene que ser constante”, afirmó.

La clave del éxito

Hernán también habló del buen momento por el que pasa la S. El Monstruo suma 4 victorias consecutivas en torneo nacional (San Carlos, Liberia, Alajuelense y Guadalupe), a las que se suman las dos del torneo de Copa ante Carmelita.

LEA MÁS: Guadalupe FC vs Saprissa: hubo un penal a favor de Saprissa y el árbitro no lo sancionó

“La clave es el trabajo, el equipo ha trabajado bien, los muchachos hicieron conciencia desde que llegué, de que había que cambiar ciertas cosas, hoy (domingo) se jugó un buen partido.

Guadalupe vs. Saprissa
Saprissa derrotó 0-2 a Guadalupe FC. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Por el viento que hay aquí a veces cuesta jugar, pero en el segundo tiempo mandamos a presionar a los rivales, fuimos contundentes y fue un partido que se ganó bien, con todos los méritos, vi jugadores que están mejorando su nivel.

“Me siento satisfecho con la parte táctica, futbolística, con la estrategia y el equipo en todos aspectos fue mejor, hoy nos faltaron goles porque provocamos más y lo importante es provocar”, afirmó.

LEA MÁS: Joseph Mora se propuso esta meta en Saprissa y a punta de esfuerzo lo consiguió

El técnico confirmó que el volante Sebastián Acuña se mantenía con dolores, pero que no podía adelantar un criterio. En cuanto al defensor Joseph Mora, confesó que aún le falta tiempo para volver a las canchas.

Saprissa vs. Alajuelense
El técnico Hernán Medford destacó el trabajo de Abraham Madriz. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaHernán MedfordAbraham Madriz
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.