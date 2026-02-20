La faceta de Abraham Madriz que lo hace más grande que defender el arco del Saprissa

Abraham Madriz, portero del Deportivo Saprissa, está a las puertas de su primer clásico por campeonato nacional, pero mientras se alista para defender los tres palos en el partido más caliente del torneo, una voz que lo conoce fuera de la cancha revela otra faceta del joven guardameta.

La S enfrentará a Alajuelense, este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Saprissa. En el torneo de Copa del 2023, Madriz fue el arquero titular en el encuentro contra Alajuelense, del 18 de noviembre y más de dos años después, será el encargado de defender el arco saprissista.

Mariola Montero, directora de la Fundación Saprissa, quien lo trató durante su trabajo comunal universitario, aseguró a La Teja que el arquero morado es “una caja de sorpresas” más allá de los guantes y el trabajo que el muchacho de 1.92 metros de estatura hace debajo del arco.

Abraham Madriz, portero del Deportivo Saprissa demostró su grandeza más allá del arco morado. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Le soy sincera, algo que me encantó es que no pensé que él iba a ser así, con esa humildad y capacidad de querer ayudar a otros. No hubo momentos en que no dijera ‘¿a dónde voy?’, siempre se preocupó por otros.

“Me demostró que es jugador que no está allá arriba, es una persona terrenal dispuesta ayudar siempre y eso es lo que nos quedó de él en la fundación, que es una persona totalmente presta, muy dada a ayudar.

El buen corazón de Abraham Madriz

“Mientras estuvo en la fundación, en el tercer cuatrimestre del año pasado, nos decía ‘no me conocen, nadie sabe quién soy‘ y yo le decía con seguridad que llegaría la oportunidad y está brillando, nos alegra y nos hace sentir orgullosos, felices, es una persona disciplinada y no solamente tiene talento como jugador, es un maravilloso ser humano”, destacó.

Abraham Madriz salió de su zona de confort para atender a los saprissistas. Fotos: cortesía. ( Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)

Alma, vida y corazón

La Fundación Saprissa tiene un programa de voluntariado y además buscan ayuda de estudiantes que deseen hacer el Trabajo Comunal Universitario (TCU) con ellos. Abraham estudia Administración de Empresas en la Ulacit y buscó a doña Mariola para ofrecerse a hacer el trabajo comunal, cuyo plazo es de 150 horas.

“Fue un cuatrimestre en donde nos dio alma, vida y corazón. Estuvo en la Escuela de Valores, en donde dio un par de talleres a chicos de condiciones vulnerables y les ayudó a mejorar la técnica de los porteros.

Abraham Madriz fue parte de la construcción del Salón de trofeos del Saprissa. Fotos: cortesía. ( Fotos: cortesía./Fotos: cortesía.)

“Además, estuvo metido de lleno en el lanzamiento del Salón de trofeos y en los primeros días se encargaba de recibir a los aficionados y explicaba un poco sobre este proyecto. Esto lo sacó de su zona de confort, porque le da pena hablar en público.

“Además, se arrolló las mangas e hizo otras tareas en oficinas, bodegas, creó un manual de porteros, que lo tenemos en la fundación y participó en giras educativas y luego de que cumplió las horas quedó muy dispuesto a seguir ayudándonos”; afirmó.

Más allá de la cancha

Montero no conocía a Madriz más allá de su puesto en el cuadro morado y por eso quedó impresionada cuando comenzó a trabajar con él.

“Todo lo hizo con desinterés, disfrutaba ayudarnos y fue una experiencia hermosa para él. Realmente se preocupó mucho por las poblaciones que atendemos y por lo que vio, las realidades de los grupos que trabajamos.

“Recuerdo que trabajamos un proyecto de muralismo, en donde trajimos a 50 chicos de zonas vulnerables y por 12 sábados se hicieron talleres de desarrollo personal, el programa se llamaba Integrarte y Abraham compartió con los beneficiarios y los muchachos les comentaban sus experiencias en los barrios en donde viven, los problemas con las drogas y situaciones difíciles”, destacó.

Abraham Madriz, portero del Saprissa y su labor con niños de zonas vulnerables. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Para la directora de Fundación Saprissa, el joven arquero de 21 años apreció cómo se usa el fútbol como herramienta de transformación y mientras para Madriz, jugar fútbol es una pasión, para otros es tener algún tipo de recreación en contextos difíciles.

“Él se llevó ese mensaje clarísimo, que el deporte, es una herramienta fundamental para salir adelante y este año no hemos comenzado las actividades en las Escuelas de Valores, pero quedaron las puertas abiertas para cuando desee regresar”, añadió.

Concentrado

Abraham no ha vuelto a la Fundación desde finales del año pasado, pero para Montero, queda “perdonado” porque entiende claramente que está muy ocupado.

“Él se llevó ese mensaje y sé que quiere volver, pero ahora lo necesitamos muy concentrado dentro del arco. Está disfrutando de una experiencia maravillosa y poco a poco se va ganando la confianza de los aficionados, por lo que no puede desaprovechar su oportunidad”, manifestó.