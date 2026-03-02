Amarini Villatoro anuncia drástica medida para duelo ante Alajuelense

Cartaginés visita este martes a Alajuelense tras el duelo de este domingo en San Carlos que terminó empatado y la visita de los brumosos a Canadá en la que quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup.

El entrenador brumoso Amarini Villatoro anunció que tendrá que hacer variantes por un tema físico en su visita a Alajuela.

Amarini Villatoro no ve justo que Cartaginés tenga que jugar con tan poco descanso ante Alajuelense (Jose Cordero/José Cordero)

“Ha sido muy exigente para nosotros dentro del calendario internacional con la cantidad de partidos, máxime que nos tocaron muchos partidos de visita, entonces la acumulación de viajes ha hecho un desgaste en el grupo. Ahora, contra la Liga, tenemos prácticamente pocas horas para recuperar al plantel, así que tenemos que hacer uso de la rotación, queramos o no”, dijo Villatoro.

“Hay jugadores cuya recuperación es mejor, más natural; apelamos a eso, a seguir manteniendo una base con rotaciones para tener un equipo fresco, intenso, como nos gusta, sabiendo que enfrentamos a un rival complicado”, mencionó.

Acerca de si le parece justo o no jugar con tan pocas horas de descanso, el técnico brumoso fue contundente.

Cartaginés viene de quedar fuera de Concacaf y empatar ante San Carlos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A mí en lo personal no me parece justo, pero está dentro del marco legal, entonces es permitido, así que creo que hay que adaptarse a lo que está reglamentado y si está reglamentado no podemos hacer nada, y no poner excusas y tratar de hacer un buen partido en este juego ante Alajuelense.

“La recuperación es complicada; llegamos a la 1 de la mañana, se entrena en la tarde, se cita a los jugadores en la noche, se concentra y se juega; es decir, prácticamente, es un análisis de video y un poquito lo que ha hecho el rival y juguemos”, sentenció Amarini en la previa del enfrentamiento ante los manudos.