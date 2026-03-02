Deportes

Amarini Villatoro anuncia drástica medida para duelo ante Alajuelense

Amarini Villatoro anuncia que deberá hacer rotaciones en la visita al Morera Soto para jugar contra Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Cartaginés visita este martes a Alajuelense tras el duelo de este domingo en San Carlos que terminó empatado y la visita de los brumosos a Canadá en la que quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup.

El entrenador brumoso Amarini Villatoro anunció que tendrá que hacer variantes por un tema físico en su visita a Alajuela.

14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
Amarini Villatoro no ve justo que Cartaginés tenga que jugar con tan poco descanso ante Alajuelense (Jose Cordero/José Cordero)

“Ha sido muy exigente para nosotros dentro del calendario internacional con la cantidad de partidos, máxime que nos tocaron muchos partidos de visita, entonces la acumulación de viajes ha hecho un desgaste en el grupo. Ahora, contra la Liga, tenemos prácticamente pocas horas para recuperar al plantel, así que tenemos que hacer uso de la rotación, queramos o no”, dijo Villatoro.

LEA MÁS: Así le fue a Fernán Faerron tras su polémica expulsión ante San Carlos

“Hay jugadores cuya recuperación es mejor, más natural; apelamos a eso, a seguir manteniendo una base con rotaciones para tener un equipo fresco, intenso, como nos gusta, sabiendo que enfrentamos a un rival complicado”, mencionó.

Acerca de si le parece justo o no jugar con tan pocas horas de descanso, el técnico brumoso fue contundente.

Cartaginés vs. Vancouver
Cartaginés viene de quedar fuera de Concacaf y empatar ante San Carlos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A mí en lo personal no me parece justo, pero está dentro del marco legal, entonces es permitido, así que creo que hay que adaptarse a lo que está reglamentado y si está reglamentado no podemos hacer nada, y no poner excusas y tratar de hacer un buen partido en este juego ante Alajuelense.

LEA MÁS: La alarmante advertencia de los expertos al Cartaginés antes de enfrentar a la Liga

“La recuperación es complicada; llegamos a la 1 de la mañana, se entrena en la tarde, se cita a los jugadores en la noche, se concentra y se juega; es decir, prácticamente, es un análisis de video y un poquito lo que ha hecho el rival y juguemos”, sentenció Amarini en la previa del enfrentamiento ante los manudos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Amarini VillatoroCartaginésAlajuelense
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.