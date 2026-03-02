La alarmante advertencia de los expertos al Cartaginés antes de enfrentar a la Liga

Este martes en la noche se juega el Alajuelense ante Cartaginés en el Morera Soto, en un duelo controvertido por la situación del tiempo de descanso de los brumosos.

Los de Amarini Villatoro vienen de unas semanas complejas por sus encuentros de Concacaf ante Vancouver, producto de los cuales han tenido semanas apretadas y encima jugaron en San Carlos este domingo por la noche y ahora este martes en Alajuela.

Cartaginés jugará este martes ante Alajuelense tras el empate del domingo en San Carlos (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese a que por reglamento se está cumpliendo el tiempo necesario que estipula la Unafut, expertos en temas físicos aseguran que hay un riesgo importante para los futbolistas blanquiazules

“Hay algo en recuperación de lo que los fisioterapeutas hablamos, que son los dolores asociados al ejercicio que están incluso 48 horas después de una competición; el segundo día es el más delicado, ya que es cuando el cuerpo resiente aún más. Entonces, por lo general, ese segundo día es cuando uno trata de cuidar más a los jugadores. Las primeras 24 horas son importantes para la recuperación, pero el segundo día aún más”, dijo el preparador físico Alfredo Rivera.

“A nivel de competición no es recomendable que se juegue en ese segundo día postpartido, ya que puede tener muchas implicaciones en el ámbito muscular, puede tener complicaciones teniendo en consideración los viajes que han tenido, cambio de clima”.

LEA MÁS: Robert Moreno tira fuerte mensaje a Hernán Medford tras ser descartado como técnico de Costa Rica

El preparador físico asegura que es probable que Cartago pueda sufrir algún problema con alguno de sus jugadores en lo físico.

“Es muy probable que lleguen muy mermados a este partido ante la Liga, porque han tenido en las últimas semanas partido miércoles y domingo, no han tenido un descanso óptimo, así que es muy posible, Dios quiera que no, que sufran de afectaciones en algunos jugadores a nivel muscular el día de mañana. Entonces no es recomendado, pero sí es muy perjudicial para el jugador en este caso, así que claramente tienen razón para quejarse”, afirmó Rivera.

Alajuelense cayó 1-0 ante Cartaginés en el juego de la primera vuelta disputado en el Fello Meza (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es altamente probable que los que vienen con la carga y que jueguen este martes y que jugaron en San Carlos, y entre semana y el finde pasado, es muy posible que alguno resienta en el tema muscular”, sentenció.

El licenciado en Terapia Física Daniel Arroyo fue claro en que el tema del calendario para Cartaginés no ayuda para prevenir el tema de las lesiones por el desgaste físico.

LEA MÁS: Alajuelense enfrenta un calendario de pesadilla en su peor momento: esto es lo que se le viene

“Me parece que definitivamente hay un desgaste físico, empezando por el viaje tan pesado a Canadá, una presentación dura, en la que se puede decir que fueron dignos representantes del país en Concacaf, y ahora sumarle el viaje a San Carlos, que también es largo y desgastante, con poco tiempo previo al juego ante la Liga.}

“Es un desafío significativo para cualquier equipo. La fatiga muscular y el estrés articular pueden aumentar el riesgo de lesiones. Es crucial priorizar la recuperación activa para reducir el daño muscular y mejorar la función neuromuscular. También es importante monitorear la carga de entrenamiento y ajustar la intensidad del mismo”, acotó Arroyo.

Cartaginés visita el Morera este martes a las 8 de la noche y luego volverá a la acción el domingo cuando reciba a Puntarenas en el Fello Meza.