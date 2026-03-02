Deportes

Cristopher Núñez sorprende al referirse a una posible salida de Cartaginés

Tras el juego en San Carlos, Cristopher Núñez comentó sobre una posible salida al fútbol de Grecia

Por Eduardo Rodríguez

Tras el partido de San Carlos y Cartaginés que acabó en empate a un tanto, una de las grandes figuras del conjunto blanquiazul, Cristopher Núñez, que fue el autor del tanto brumoso en Ciudad Quesada, habló sobre su futuro.

Núñez tiene un pasado en el fútbol de Europa, específicamente en la liga de Grecia, donde el volante de Cartago dijo abiertamente en el postpartido que tiene ofertas para regresar a dicho país.

02/03/2021 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a Jicaral, en partido de la jornada 11 de la Copa Promérica, Torneo de Clausura 2021. Christopher Núñez (10), organizó la media cancha brumosa y anotó el primer gol del encuentro en el empate a uno. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Gracias a Dios los años que estuve en Grecia me fue muy bien, quedé como el mejor jugador y, bueno, dejé las puertas abiertas”, expresó en Tigo Sports el mediocampista blanquiazul.

Ante la consulta sobre su futuro en algún equipo específico, el jugador del Cartaginés respondió:

“No, aún no sé, es muy pronto para decirlo, estamos enfocados en el Cartaginés y vamos a ver qué es lo que nos espera”, respondió Cristopher, quien aún tiene contrato con los de la Vieja Metrópoli.

Nueva camiseta del Cartaginés
Cristopher Núñez es una de las grandes figuras de Cartago (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Según el sitio especializado en contratos, Transfermarket, el futbolista del Club Sport Cartaginés tiene aún contrato con los blanquiazules hasta mediados del 2027.

Con Núñez como una de sus figuras, Cartaginés se alista para visitar el estadio Alejandro Morera Soto este martes a las 8 de la noche por la décima jornada del campeonato nacional Clausura 2026, en el que los brumosos actualmente se ubican en el tercer lugar.

