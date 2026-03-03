Deportes

Pésimas noticias para el Saprissa tras conocer la lesión de Sebastián Acuña

Saprissa informó que Sebastián Acuña se lesionó la rodilla

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Saprissa anunció de manera oficial la lesión de Sebastián Acuña tras lo ocurrido el pasado domingo en el Coyella Fonseca en el duelo ante Guadalupe.

Los morados informaron por medio de un comunicado de prensa que Acuña tiene una lesión en el menisco.

Guadalupe vs. Saprissa
Sebastián Acuña salió de cambio en el primer tiempo ante Guadalupe (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El Deportivo Saprissa informa que, después de los estudios realizados a nuestro jugador Sebastián Acuña, se confirma la ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda. Por lo cual deberá ser sometido a una artroscopia de rodilla”, publicaron en un comunicado de prensa.

LEA MÁS: Venezolanos reaccionan a la contratación de Fernando Batista y nos lanzan una alerta

Los de Tibás no informaron de cuánto tiempo estará de baja el volante tibaseño. “Su tiempo de recuperación se informará una vez finalizado el procedimiento”, añadieron en el comunicado.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaSebastián Acuña
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.