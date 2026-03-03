Pésimas noticias para el Saprissa tras conocer la lesión de Sebastián Acuña

Saprissa anunció de manera oficial la lesión de Sebastián Acuña tras lo ocurrido el pasado domingo en el Coyella Fonseca en el duelo ante Guadalupe.

Los morados informaron por medio de un comunicado de prensa que Acuña tiene una lesión en el menisco.

Sebastián Acuña salió de cambio en el primer tiempo ante Guadalupe (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El Deportivo Saprissa informa que, después de los estudios realizados a nuestro jugador Sebastián Acuña, se confirma la ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda. Por lo cual deberá ser sometido a una artroscopia de rodilla”, publicaron en un comunicado de prensa.

Los de Tibás no informaron de cuánto tiempo estará de baja el volante tibaseño. “Su tiempo de recuperación se informará una vez finalizado el procedimiento”, añadieron en el comunicado.