Venezolanos reaccionan a la contratación de Fernando Batista y nos lanzan una alerta

Fernando “Bocha” Batista fue presentado como nuevo técnico de la Selección Nacional y ya genera reacciones en Venezuela tras su paso por la Vinotinto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La llegada de Fernando “Bocha” Batista a la Selección Nacional no pasó desapercibida… y mucho menos en Venezuela.

Este lunes, la Federación Costarricense de Fútbol presentó oficialmente al técnico argentino como el nuevo entrenador de la Tricolor, pensando desde ya en la clasificación al Mundial 2030. El anuncio se hizo en el Teatro 1887 del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), donde el presidente Osael Maroto le dio la bienvenida frente a la prensa.

Fernando Batista, como director técnico de la Seleccón Nacional de Fútbol mayor de Costa Rica. El Bocha, como se le conoce, recibió la camiseta de la Tricolor por parte de Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Batista, por su parte, no perdió tiempo y dejó claro que asume el reto con seriedad. “Hoy comienza un nuevo desafío al frente de la Selección Nacional de Costa Rica. Es un verdadero orgullo dirigir a esta selección”, escribió en su cuenta de X.

Pero mientras aquí arranca una nueva ilusión, en Venezuela las reacciones no se hicieron esperar.

En redes sociales, varios aficionados venezolanos aprovecharon la publicación del técnico para enviarle un “mensaje” a la afición tica. Y no fue precisamente de buenos deseos.

“Que no se les olvide que este tipo cobraba más que Scaloni cuando dirigió Venezuela. Según él, en Venezuela no existía el fútbol antes de su llegada. Jamás pidió disculpas por la eliminación”, escribió un usuario.

Otro fue más duro: “Ahí les va el vendehumo más grande de Latinoamérica”.

También hubo quienes recordaron que, según su criterio, no aprovechó la generación de futbolistas que tenía la Vinotinto: “Esperemos que no haga lo mismo que en Venezuela, dilapidar la mejor generación de jugadores y obtener resultados peores que en las épocas de Páez y Farías”.

Y las advertencias siguieron: “Suerte a la Sele porque la van a necesitar”, “Olvídense de las ruedas de prensa cuando las cosas no vayan bien” y hasta “Toda Venezuela te agradece la oportunidad de advertirle a los ticos el paquetazo que tienen ahora como director técnico”.

Vale recordar que Batista dejó su cargo como seleccionador de Venezuela en setiembre del 2025, luego de no lograr la clasificación de la Vinotinto al Mundial 2026.

Ahora usted verá cómo arranca esta nueva etapa con la Tricolor. El objetivo está claro: devolver a Costa Rica a una Copa del Mundo. La pregunta es si el “Bocha” logrará cambiar las críticas por resultados.