Herediano recuperó la sonrisa luego de un semestre de pesadilla

El tigre anda suelto, y los números del Herediano en este torneo lo confirman. El Team es otro equipo completamente diferente con respecto al del torneo pasado, luego de diez jornadas disputadas.

En el campeonato anterior, los florenses fracasaron de manera estrepitosa, ya que no pudieron avanzar ni siquiera a semifinales, algo que no pasaba desde el 2008; no obstante, en este Clausura 2026, el equipo es otro.

Herediano es el líder indiscutible del torneo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el torneo pasado, tras diez fechas, las mismas que llevamos en el presente campeonato, los rojiamarillos sumaban 13 puntos, con 11 anotaciones a favor, y les habían anotado la misma cantidad de tantos para un gol diferencia de cero.

Pero ahora, con José Giacone al frente y después de las mismas diez fechas, son líderes indiscutibles del certamen, en el que acumulan 22 unidades luego de siete triunfos, un empate y solo dos derrotas, en Liberia y San Carlos.

Además de ser el puntero del torneo, los rojiamarillos tienen 17 goles marcados y tan solo cuatro recibidos, para una diferencia de goles de trece positivos.

José Giacone le devolvió la ilusión al Herediano tras un semestre de pesadilla (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El entrenador de Heredia resaltó la gran planilla que tiene luego de la última victoria en el Colleya Fonseca de Guadalupe, algo clave para el gran momento que viven.

“Tengo que poner a once jugadores, pero en la banca hay muchos que tranquilamente pueden ser titulares. Por el momento me avalan los resultados, es un lindo problema; los que armaron esta planilla lo hicieron muy bien”, dijo en conferencia de prensa Giacone.

Los florenses tienen el reto el domingo de visitar el estadio Ricardo Saprissa a las 5 de la tarde para mantener su buena racha en el torneo y consolidarse en la cima ante un rival directo.