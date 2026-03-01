José Giacone está cansado de una etiqueta con la que ha cargado en el fútbol nacional

José Giacone, técnico del Club Sport Herediano afirmó, que hay una etiqueta que le han puesto que no le gusta y que está tratando de dejar atrás.
Este sábado, luego del juego ante Pérez Zeledón, que los florenses ganaron por marcador 3-0, el argentino salió al paso de quienes lo califican como un entrenador defensivo y en su criterio, está demostrando que sus equipos pueden atacar y defenderse bien.
El Team sigue en la cima del Clausura 2026, con 19 puntos, al cierre de la jornada 9.
LEA MÁS: La nueva vida de Nilton Nóbrega, excampeón del Herediano y Saprissa lejos de la capital
Las declaraciones de José Giacone
Esto dijo el sudamericano, luego de la goleada contra los Guerreros del Sur:
“Muchos me catalogan como un entrenador ultradefensivo, es una etiqueta que ya me cansa, he demostrado que mis equipos van en busca del marco rival”, afirmó.
A Giacone, su regreso a Heredia le ha caído bien, el equipo es sólido en su casa, el Carlos Alvarado y tras 5 juegos de local, los rojiamarillos han triunfado en sus partidos como locales.
LEA MÁS: Las tres polémicas que pusieron al Herediano en el ojo del huracán en sus últimos tres partidos
“La competencia en el equipo es bastante, contamos con variante. Tenemos que seguir creciendo con humildad. Vamos por buen camino pero no podemos relajarnos”, sentención.