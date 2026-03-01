Deportes

José Giacone está cansado de una etiqueta con la que ha cargado en el fútbol nacional

José Giacone, técnico del Club Sport Herediano dijo que trabaja muy diferente a lo que muchos piensan

Por Yenci Aguilar Arroyo

José Giacone, técnico del Club Sport Herediano afirmó, que hay una etiqueta que le han puesto que no le gusta y que está tratando de dejar atrás.

Este sábado, luego del juego ante Pérez Zeledón, que los florenses ganaron por marcador 3-0, el argentino salió al paso de quienes lo califican como un entrenador defensivo y en su criterio, está demostrando que sus equipos pueden atacar y defenderse bien.

El Team sigue en la cima del Clausura 2026, con 19 puntos, al cierre de la jornada 9.

Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
José Giacone, técnico del Herediano quiere quitarse una etiqueta que le han puesto por años en el fútbol nacional. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las declaraciones de José Giacone

Esto dijo el sudamericano, luego de la goleada contra los Guerreros del Sur:

“Muchos me catalogan como un entrenador ultradefensivo, es una etiqueta que ya me cansa, he demostrado que mis equipos van en busca del marco rival”, afirmó.

A Giacone, su regreso a Heredia le ha caído bien, el equipo es sólido en su casa, el Carlos Alvarado y tras 5 juegos de local, los rojiamarillos han triunfado en sus partidos como locales.

Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
Herediano es líder del Clausura 2026, con 19 puntos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“La competencia en el equipo es bastante, contamos con variante. Tenemos que seguir creciendo con humildad. Vamos por buen camino pero no podemos relajarnos”, sentención.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

