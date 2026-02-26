La nueva vida de Nilton Nóbrega, excampeón del Herediano y Saprissa lejos de la capital

A sus 70 años, el exdelantero Nilton Nóbrega cambió el ruido de Heredia y San José por la tranquilidad de la zona de occidente.

El exjugador, ídolo del Club Sport Herediano y también campeón con el Deportivo Saprissa disfruta una etapa más tranquila, de su vida, pero siempre con el fútbol latiéndole en el pecho.

Nóbrega llegó a Costa Rica en 1977 para integrarse al equipo florense y se quedó 10 temporadas, en las que ganó cuatro títulos y firmó goles que aún recuerda con orgullo. En 1986 pasó a Saprissa, donde sumó dos campeonatos más antes de retirarse en 1988.

Se nacionalizó costarricense en 1984 y un año después formó parte de la eliminatoria hacia México 86 y anotó en un partido contra Trinidad y Tobago, el 24 de abril de 1985, cuando, enfermo de gripe, anotó y ese encuentro lo dejó marcado en su vida.

Nilton Nóbrega, exjugador de Herediano y Saprissa conversó con La Teja sobre su presente.

Hoy, pensionado y con licencia de entrenador, espera una nueva oportunidad en los banquillos. El exjugador conversó con La Teja y contó que aún juega, de hecho forma parte de la Selección Máster de Costa Rica y desempolvó algunos de sus más gratos recuerdos.

Nóbrega es uno de los extranjeros que más partidos ha disputado en Costa Rica. Mientras jugó con Heredia participó en 295 encuentros. Cuando llegó a Saprissa ya tenía cédula tica.

Agradecido

- ¿Cómo está Nilton Nóbrega, después de su retiro?

Estoy muy bien, gracias a Dios. Hace seis meses decidí establecerme en Grecia y acá vivo con mi esposa Lorena y Nathalie, una de mis hijas. Tengo 4 hijos: Vanessa, Nilton, María Fernanda y Nathalie.

Nilton Nóbrega (izquierda) consiguió el primer bicampeonato de Herediano, en la temporada 1978-1979.

Estoy muy contento, hace un tiempo viví en San Ramón y quería seguir experimentando esa tranquilidad que no hay en la ciudad, tantas presas, tantas carreras.

A mi tierra, Brasil voy cada dos años, el año pasado estuve en los carnavales y ahora espero volver en el 2027. Mis padres ya descansan, pero allá me queda un hermano, primos, amigos. Vamos y nos quedamos dos o tres meses.

- ¿A qué se dedica?

Ahorita estoy pensionado. Por muchos años trabajé como profesor de Educación Física en colegios privados y entrené en ligas menores de equipos como Saprissa y en equipos de segunda división, y ahorita, estoy a la espera de una oportunidad. Sigo anuente a compartir mis conocimientos como entrenador.

Además, sigo mejengueando, hace unos días estuve en un partido de la Selección Máster de Costa Rica y no dejo de hacer ejercicio, eso me permite tener calidad de vida y seguir un ratito más en esta tierra (dijo entre risas).

Nilton Nóbrega, exjugador de Herediano y Saprissa vive con su esposa Lorena. Tiene 4 hijos.

- ¿Cómo ve el fútbol actual?

Por eso me gustaría volver a dirigir, creo que aún puedo compartir y enseñar algunos fundamentos que se han perdido en el fútbol actual.

Creo que cuando era jugador, los deportistas jugábamos pensando lo que íbamos a hacer, la jugada. Pero ahora, el fútbol ha cambiado mucho en lo físico, ahora se juega al pelotazo y ver qué pasa.

También lo vemos en la Selección, el no ir al Mundial del 2026 fue un fracaso y eso pasó porque acá desde hace años no se trabaja en las bases, se trabaja a lo inmediato, no pensamos a futuro y en el país estamos estancados, hoy vemos como países como Panamá y Guatemala están a un nivel cercano a nosotros.

- ¿Hay un momento que lo haya marcado en su carrera?

Muchos, la verdad no me puedo quejar. En general mi carrera fue muy buena, en Brasil debuté a los 16 años y en ese tiempo jugaba descalzo. En ese entonces, en el América logré disputar un partido en el Maracaná y luego tuve una oportunidad en El Salvador.

Ahí conocí a Odir Jacques y me invitó a venir a Costa Rica. Llegué a Herediano muy joven, y renovaba con ellos cada 2 años y también pude jugar en Saprissa, ser campeón, no me puedo quejar.

Nilton Nóbrega (segundo de derecha a izquierda) obtuvo un título con Saprissa.

También, tuve el honor de jugar para la Selección Nacional, en 1985, en la eliminatoria hacia México 86. Jugué un partido contra Trinidad y Tobago, el 24 de abril de ese año y marqué uno de los goles, el partido finalizó 3-0. Ese día estaba enfermo, con una gripe y el técnico (Odir Jacques) depositó su confianza en mi persona y quería que jugara.

- ¿Es Herediano o morado?

Lo digo con sinceridad: soy Herediano y le voy a explicar por qué.

Con Heredia jugué diez años, me abrieron las puertas en Costa Rica, fui campeón con ellos en cuatro ocasiones. Obtuvimos el primer bicampeonato para el equipo.

En 1984, Nilton Nóbrega se nacionalizó costarricense y jugó con la Selección, en 1985.

Con Saprissa jugué dos años, fui campeón una vez y le tengo un cariño muy especial a Saprissa, pero soy herediano.