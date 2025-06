Exdelantero campeón de Concacaf hoy le sirve a su comunidad como recolector de basura

Francisco Acuña, exjugador del Cartaginés y su familia. Cortesía / Foto del menor con autorización de la familia. ( Cortesía / Foto del menor con autorización de la familia. /Cortesía / Foto del menor con autorización de la familia.)

El exdelantero Francisco Acuña, quien en los años 90 tocó la gloria al proclamarse campeón de la Concacaf con Cartaginés, hoy vive una realidad muy diferente lejos de las canchas.

Una lesión truncó su carrera y tuvo que colgar los tacos antes de lo esperado, pero Acuña, todo un pulseador dentro y fuera de la grama cambió el uniforme de futbolista por unos guantes, chaleco y gorra para trabajar como recolector de basura, en la Municipalidad de Jiménez, demostrando que con esfuerzo, se puede salir adelante.

Cada mañana, Acuña, quien vive en el centro de Juan Viñas, se levanta bien temprano para recorrer las diferentes calles del cantón cartaginés y así ayudar a la comunidad con la recolección de residuos.

Además, se formó como técnico en gestión ambiental y cuando se le necesita ayuda en el acueducto municipal y en el departamento de reciclaje del cantón.

Francisco Acuña llegó a primera división para defender los colores del Cartaginés. Archivo. (Archivo. /Archivo.)

“Siempre le daré gracias a Cartaginés, porque me dieron la oportunidad de llegar a primera y gracias a esto conseguí el título de Concacaf”. — Francisco Acuña, exjugador.

“La mayoría de gente me reconoce, pero los más jóvenes siempre tienen la duda y siempre hay alguien que le dice que fui futbolista. Yo estudié, pero no terminé el bachillerato porque surgió una oportunidad en el fútbol, sin embargo, tengo un trabajo del que me siento orgulloso.

“Gracias a este empleo he sacado a mi familia adelante, en Costa Rica hay un problema con el desempleo y uno ve gente buscando trabajo por todo lado y tengo mucho que agradecerle a Dios”, comentó.

Acuña no tiene problemas para hablar de su presente y con orgullo defiende su bretecito. Trabaja en la muni de lunes a sábado y además de recolectar los desechos, debe ir a los rellenos sanitarios a depositar las toneladas de basura que lanzan los vecinos.

“A veces las jornadas son más pesadas, pero no me quejo, la municipalidad cuida de mí y de mis compañeros y siempre ando con guantes anticorte, gorra con protector de cuello, camisa manga larga y no tengo quejas de lo que hago”, destacó.

El exjugador vive con su esposa Ericka, sus hijas Dana, Abigaíl e Isabella y su nieto Lucas, que tiene tres añitos

Francisco Acuña (en la fila del medio, segundo a la izquierda), exdelantero del Cartaginés que se proclamó campeón de Concacaf en 1995. Fotos cortesía Rodrigo Calvo / El buzón de Rodrigo. (Fotos cortesía Rodrigo Calvo / El buzón de Rodrigo. /Fotos cortesía Rodrigo Calvo / El buzón de Rodrigo.)

Momentos mágicos

El Toro no solo vistió la camisa blanquiazul, sin embargo, fue con el conjunto brumoso que destacó y se ganó el cariño de la afición. Debutó en Paraíso y ahí consiguió el pase a segunda división con este club. Su talento no pasó desapercibido y de inmediato lo ficharon en Cartaginés.

Un joven Francisco llegó a Cartago, cuando tenía 20 años y estuvo bajo las órdenes del técnico brasileño Flavio Ortega.

“Recuerdo que mi debut en Cartaginés fue para un partido contra Puntarenas, allá en el Puerto. La temperatura era de 42 grados, jugábamos a las 11 de la mañana y sólo estar en el camerino era casi ahogarse del calor.

“Ese día marqué mi primer gol en la primera división. Recuerdo que mi hermano del fútbol, mi vecino Miguel Calvo, salió corriendo a abrazarme, brincando, celebrando mi gol (se emociona y derrama unas lágrimas) y aunque el gol fue anulado, nunca se me olvidará por lo que marcó en mi carrera”, afirmó.

Estando en Cartaginés, Acuña se proclamó campeón del torneo regional, cuando en la final derrotó al Atlante de México. Este inolvidable capítulo se escribió en la historia del equipo blanquiazul, el 5 de febrero de 1995, hace 30 años.

“Lo mejor de todo esto fue el apoyo de la gente, en el torneo anoté dos goles y ver que el equipo estaba poniendo en alto el nombre de Costa Rica fue hermoso. Ver un estadio lleno, con la gente gritando tu nombre, lo que estábamos haciendo es de no olvidar y pasamos momentos increíbles”, recordó.

El Toro trabaja todos los días para sacar a su familia adelante. Cortesía / Foto del menor con autorización de la familia. ( Cortesía / Foto del menor con autorización de la familia. /Cortesía / Foto del menor con autorización de la familia.)

Mientras se jugaba el torneo regional, Francisco compartió camerino con jugadores de la talla de Norman “Pin” Gómez, Alexánder “Machón” Madrigal, Marvin Solórzano, Francisco Rojas, Rolando Marchena, Enrique Smith, Érick Rodríguez, Alexánder Gómez, Heriberto “Chimmy” Quirós, Marco Tulio Hidalgo y Carlos Mario Hidalgo.

Revancha

Luego de su paso por el equipo brumoso, al Toro lo enviaron a préstamo al Real Maya de Honduras, en donde jugó una temporada (1995-1996), para que madurara y después regresó al país, para jugar dos temporadas en San Ramón.

Ahí vivió un momento difícil, pues sufrió una dura lesión, una pubalgia crónica (malestar en la ingle) y en ese tiempo, su malestar fue difícil de tratar.

“En 1997 me lesioné y estuve fuera por varios años, prácticamente me había retirado y en el 2002 se me dio la oportunidad de volver al fútbol. Sinceramente no pensaba en volver a la cancha, pero me encontré al técnico Juan Blanco Hurtado y me ofreció regresar.

“En la segunda división estuve casi por seis años y sentí que debía hacerlo por orgullo propio, porque sentía que aún podía aportarle al fútbol y la gente me decía que hacía falta, que me necesitaban en la cancha y fue un momento muy lindo, lo agradezco, mi retiro fue prematuro, por la lesión y esta era una deuda que tenía”, añadió.