Jafet Soto le mandó un picante recado a los que lo quieren fuera de la Fedefútbol

Jafet Soto defendió que en la Fedefútbol es un voto más y no tiene el peso que otros le acusan. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La presencia de Jafet Soto en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ha generado críticas y señalamientos de parte de un sector que lo adversa y hasta lo quisiera lejos de la Fedefútbol.

El presidente del Herediano habló con mucha sinceridad sobre su rol en la organización y le respondió a todos los que creen que con su salida el fútbol nacional “se beneficiaría” porque según ellos, este “manda y solo quiere sacar beneficios”.

LEA MÁS: Jafet Soto revela por qué la gramilla del nuevo estadio Rosabal Cordero será sintética

“Soy solo un voto más”: Jafet defiende su influencia en el Comité Ejecutivo

Con argumentos, el jerarca rojiamarillo destacó que él es solo un voto más y que no tiene el peso ni la fuerza para manejar cosas por su cuenta y que al proponer ideas, nunca faltan los que salen con que tiene algún interés creado de por medio.

“Lo que pasa es cuando lo dice Jafet lo ven mal, si yo le digo a usted que uno de mis proyectos sería agarrar esa Selección sub 20, que llegue con 24 años a pelear una eliminatoria para el próximo mundial 2030, le van a decir: ‘ah claro, es que Jafet tiene siete, a Jafet le interesa, por eso tiene interés’, pero no, en 4 años pasan muchas cosas, pero agarrémosle a la sub 20 combinada con la sub 23 y con los jugadores jóvenes y hagamos verdaderamente un proceso, eso es lo que pienso hoy, como presidente del Herediano, no como gente que está sentada en la silla ahí”

“Porque si yo llego a la silla y digo eso, tengo miembros del comité ejecutivo que salen diciendo después que yo tengo injerencia, como es el caso de don Leo (Vargas), que siempre sale echándome la culpa a mí, entonces mejor yo digo las cosas aquí como presidente del Herediano, con el que hemos ganado muchas cosas”.

LEA MÁS: Jafet Soto a periodista: “En buen plan, ¿qué pregunta es esa”?

Soto afirmó que es complicado para él llevar iniciativas cuando todos piensan que lo que quiere es sacar provecho de las cosas o andan haciendo campaña para desprestigiarlo.

La ventaja que tiene Jafet Soto como dirigente

Jafet comentó que cuando se retiró del fútbol a los 32 años, muchos se sorprendieron al pensar que estaba muy joven, pero desde ese momento se preparó para lo que hace hoy, por lo que cree, hasta le lleva ventaja a muchos.

“Esa ventaja es la que hoy me hace a mí ver las cosas de diferente forma, el 17 de enero cumplí 17, 18 años, de estar como director deportivo, gerente general, de presidente, algo tuve que haber aprendido”, dijo.

LEA MÁS: Jafet Soto tiró un dardo que le dolerá a muchos sobre la realidad de la Concacaf en los últimos años

El florense afirma que es mentira que él se metió al Comité para que el Team se vea beneficiado, porque en las administraciones anteriores de la Fedefútbol no tuvieron presencia e igual su equipo anduvo bien.