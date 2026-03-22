Jafet Soto revela por qué la gramilla del nuevo estadio Rosabal Cordero será sintética

Jafet Soto explicó los motivos por los que tendrá gramilla sintética el estadio Rosabal Cordero. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Herediano espera que el nuevo estadio Rosabal Cordero esté disponible para arrancar el próximo campeonato, el Apertura 2026, y una de las decisiones importantes que tomaron es que contará con césped artificial.

Jafet Soto, presidente florense, explicó por qué se inclinaron por una opción que hoy por hoy es cuestionada por muchos al considerarla insegura para los jugadores.

El mandamás no sataniza las canchas sintéticas; la del Team será de alta tecnología y en el club tienen confianza en que no habrá nada que temer.

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Soto tiene claro que este tipo de terrenos no le gustan a muchos y él quiere sacarles provecho a todas las condiciones posibles para obtener ventaja, especialmente cuando disputen torneos a nivel internacional.

“Hay que ver cómo se le saca provecho a las condiciones nuestras, por eso mi cancha será sintética y seguirá siendo sintética. El jugador que quiera firmar con Heredia va a ir a una cancha así.

“¿Quién llegó a la final de la Concacaf Champions Cup pasada? Vancouver. ¿Cómo es la cancha de Vancouver? Sintética, algo incómoda. Por lo que nosotros vamos a buscar una forma de incomodar en la parte deportiva y en otras áreas", indicó el dirigente el jueves en la presentación de Gollo como nuevo patrocinador del Team.

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El nuevo estadio Rosabal Cordero será con cancha sintética. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Soto afirmó que las canchas naturales de primera calidad le facilitan las cosas al rival a la hora de jugar, como pasó con Los Ángeles FC en la gramilla del Morera Soto.

“La cancha de la Liga (natural) es un canchón, y yo creo que ambos equipos se sintieron bien en ese canchón”, indicó.

Jafet no se anda con rodeos: en el nuevo Rosabal Cordero, la comodidad será un lujo prohibido para las visitas. Su apuesta por el plástico no es casualidad, sino un arma táctica para que el Team saque provecho de su patio y que, quien llegue a jugar, sepa de antemano que la va a pasar mal.

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