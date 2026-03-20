Jafet Soto tiró un dardo que le dolerá a muchos sobre la realidad de la Concacaf en los últimos años

Herediano al Real Salt Lake de la MLS en el 2025, la última serie que un equipo tico ganó en Concacaf. (CSH /CSH)

Fiel a su estilo directo y punzante, Jafet Soto, presidente del Herediano, tiró una verdad sobre la Copa de Campeones de Concacaf: su equipo es el único que ha podido ganar series de ida durante la presente década.

Herediano marca diferencia

La eliminación de Alajuelense ante Los Ángeles FC dejó un sinsabor más en los manudos que, sumado a lo que tampoco ha podido hacer el Saprissa en este torneo, dejan al Team como el que mejor ha representado a Costa Rica recientemente.

Los florenses han ganado tres series; en el 2024 eliminaron al Toluca de México y al Robinhood de Surinam para llegar a los cuartos de final del torneo.

En el 2025 eliminaron en primera ronda al Real Salt Lake de los Estados Unidos y en octavos de final le ganaron el juego de ida en casa a Los Ángeles Galaxy.

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Jafet Soto defiende el legado del Team y cuestiona reconocimiento

Esos antecedentes le dan armas a Soto para defender lo hecho por el Team e indicar que tal vez no les han dado el suficiente crédito, incluso a nivel de medios.

“Tal vez no nos dan el crédito que tenemos en la época moderna; no le voy a quitar al que fue campeón antes o al que fue campeón sin Mundial de clubes, no le voy a quitar ningún mérito de eso, pero yo jugaba en México cuando eso pasó. En esa época los equipos mexicanos no ponían los equipos top”, comentó.

Jafet comentó que antes que saliera a escena el Mundial de clubes, cuando los aztecas podían jugar Copa Libertadores, esa era su gran prioridad.

“Si ustedes revisan los planteles de esas épocas, no son los mejores que tenía América, o que tenía Atlante, o que tenían Monterrey, y no le quito méritos a nadie, pero normalmente ponían el equipo B, porque jugábamos la prelibertadores, le digo que jugábamos porque jugué prelibertadores con Morelia en Estados Unidos, entonces el equipo importante jugaba prelibertadores y la reserva iba a jugar la CONCACAF.

“No le quito mérito a nadie, que quede claro que no le quito mérito a nadie, porque luego salen diciendo que es el trofeo y que esto y lo otro”, indicó.

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Jafet Soto sacó pecho de los resultados que ha conseguido en Concacaf en los últimos años. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Números del Herediano respaldan el discurso de Jafet Soto

Las marcas del Team no han sido poca cosa: es el último equipo tico en ganar en México y en Estados Unidos y ganó el juego de ida en casa en tres de sus últimas cinco series.

Ante los resultados, Jafet se animó a comprometerse en un detalle pensando en este torneo a futuro.

“Yo sí le voy a decir una cosa y me voy a comprometer hoy: primero Dios, como objetivo número uno, está en la parte deportiva que es importante para nosotros en este campeonato, número dos tenemos un gran objetivo que es terminar el estadio y tenerlo listo para empezar el otro campeonato, y número tres, vamos a trabajar con un proyecto serio para competir, porque hemos demostrado que podemos competir.

“Creo que la Liga demostró que se puede competir, lo digo sin ser mezquino, la Liga lo hizo, Cartaginés también demostró en algunos momentos que podemos competir. Ahora hay que estudiar más, hay que tener más ciencia, hay que contratar mejor, hay que ver cómo se le saca provecho a las condiciones nuestras”, comentó.

Con el peso de los números y su habitual tono desafiante, Jafet Soto vuelve a sacudir el avispero del fútbol nacional, dejando claro que para él, la historia moderna de la Concacaf se escribe con letras florenses.

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