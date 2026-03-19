¿Aceptaría Jafet Soto de vuelta a Alejandro Bran si sale de Alajuelense?

Alejandro Bran inició su carrera como futbolista en Herediano.. (Rafael Pacheco Granados)

Alejandro Bran, futbolista de Alajuelense, está en el ojo del huracán tras el problemón en el que se metió este jueves por hacer disturbios en un condominio, aparentemente en estado de ebriedad, por lo que muchos se cuestionan la posibilidad que el volante siga en el cuadro rojinegro.

Jafet Soto, presidente del Herediano es una de las figuras que opinó del caso, tras afirmar que siente mucho aprecio por el jugador, al cual conoce desde que tenía ocho años tras realizar sus ligas menores en el Team.

Bran tiene un amplio pasado como rojiamarillo, debutó en la institución en el 2021 y la dejó en el 2024 para marcharse al Minnessota United de la MLS.

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En el 2025 volvió a Costa Rica y sorprendió al hacerlo a Alajuelense a préstamo, club que compró su ficha el año pasado y con el que firmó contrato hasta diciembre del 2027.

Jafet Soto no se comprometió a regreso

Por el escándalo en el que está metido, La Teja le consultó a Soto, si a Bran se lo volaran de la Liga, ¿Lo recibiría de vuelta en el Team?.

El presidente gambeteó la pregunta y no quiso profundizar si lo haría, es decir no lo aceptó ni lo negó.

“No puedo decir eso, la Liga creo que entrena hasta las 3, es lo que escuché, no es que me hayan dicho ni porque el dron ande por ahí viendo, mañana mandaría la moto con el dron a ver qué, pero no puedo hablar de eso porque es un jugador que tiene contrato a la largo plazo.

“Hablar de un jugador independientemente de la situación que esté pasando, no es mi estilo”, comentó.

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¿Jafet Soto aceptaría de vuelta a Alejandro Bran en Herediano?

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Jugador debe asumir situación

Soto fue claro que tiene mucha estima por el jugador, pero que en esta situación, como adulto, el jugador debe hacerse reponsable de sus actos y las consecuencias de estos.

“Ustedes (la prensa)son los que se encargaron que esta información llegue a mí, lo desconocía, habría que conocer a profundidad para poder dar una opinión real. Todos tenemos problemas y cosas en nuestra cabeza, tenemos momentos. Puedo opinar de la parte personal, me duele la situación, pero él ya está grande”, dijo.