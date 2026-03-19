Comunicado de Alejandro Bran contradice justificación de gerente de Alajuelense

El caso del futbolista Alejandro Bran suma un nuevo capítulo luego de que su versión de los hechos contradijera lo dicho por el gerente de Alajuelense, Carlos Vela, sobre el incidente que terminó con su detención.

Mientras el dirigente aseguró que la motocicleta no estaba en uso, el propio jugador confirmó en redes sociales que sí la encendió, lo que generó el problema por ruido en un condominio en Sabana.

Carlos Vela aclaró que las motocicletas están prohibidas para los jugadores de Alajuelense (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Dos versiones sobre un mismo hecho

En declaraciones al programa 120 Minutos, el gerente manudo Carlos Vela indicó que, según la información que manejaba, la motocicleta no estaba siendo utilizada al momento del incidente.

“Para los jugadores sí está prohibido, pero la motocicleta no está en uso, la motocicleta estaba parqueada y entiendo como que había mucho ruido. No estaba montado arriba de la moto”, afirmó.

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Sin embargo, casi en simultáneo, el propio Alejandro Bran publicó un mensaje en sus redes sociales donde reconoció que sí utilizó el vehículo y que sí es de su pertenencia, lo que rompería con las reglas de la institución manuda, pues se sabe que en ningún es permitido que los futbolistas utilicen motocicletas.

Bran admite que encendió la motocicleta

Alejandro Bran confirmó que moto estaba en uso en el momento de la polémica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio, solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla”, explicó el jugador.

Además, agregó que desconocía las implicaciones de su acción: “No sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo”.

Las declaraciones dejan en evidencia una contradicción directa entre la versión del club y la del futbolista, lo que abre interrogantes sobre lo ocurrido y la información que maneja la institución.

El caso se da en medio de la polémica generada por la detención de Bran, quien fue retenido por seguridad privada y posteriormente atendido por la Fuerza Pública.

El incidente ha provocado reacciones tanto dentro como fuera del entorno de Alajuelense, mientras el club analiza la situación a nivel interno ya que el sábado tienen un juego clave contra Herediano y Bran es uno de los jugadores más importantes del club.