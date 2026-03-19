Alejandro Bran aclara qué pasó sobre su detención en condominio esta madrugada

Alejandro Bran de Liga Deportiva Alajuelense dio su versión de los hechos tras ser detenido en el condomino donde vive. (Concacaf.com/Concacaf.com)

El futbolista Alejandro Bran salió al paso de las críticas por lo ocurrido la mañana de este miércoles en su condominio, luego de que trascendiera que fue detenido por oficiales de la policía.

A través de sus redes sociales, el jugador explicó su versión de los hechos y aseguró que todo se dio por un tema relacionado con el ruido.

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio, solo por prender mi motocicleta a las 6 de la mañana y no querer apagarla”, detalló, a pesar de que el reporte de la Fuerza Pública dice que recibieron la alerta a las 5:30 a.m.

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Bran indicó que desconocía que la situación pudiera escalar hasta una detención, ya que, según tenía entendido, el procedimiento iniciaba con una advertencia o multa.

“No sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo”, agregó.

Este fue uno de los videos que se grabó en el momento de la detención de Alejandro Bran.

El futbolista también fue enfático en que en ningún momento se resistió a la autoridad.

“Varias veces les repetí a los oficiales que si tenían que llevarme preso que lo hicieran… tampoco me impuse ante la ley o forcejeé”, afirmó.

Alejandro Bran, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, da su versión de los hechos tras su detención este 19 de marzo en el condomino donde vive en La Sabana. (redes/Instagram)

Incluso, reveló que la situación no pasó a más, pues fue liberado a pocos metros de su vivienda.

“Tan así que me decidieron soltar a los 300 metros de donde vivo… no me llevaron a ninguna comisaria”, concluyó.

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Con este mensaje, Bran buscó aclarar lo sucedido y bajar el tono a la polémica generada por su detención.