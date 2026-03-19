La versión oficial de Alajuelense tras la detención de Alejandro Bran

Esta mañana, el mediocampista titular de la Liga Deportiva Alajuelense Alejandro Bran fue detenido por la seguridad del condominio donde vive y la situación escaló tanto que tuvo que intervenir la Fuerza Pública.

Varios vecinos y cámaras de vigilancia captaron el incidente del mediocampista de LDA, Alejandro Bran, con la Fuerza Pública, en un parqueo privado. (Foto: /Foto: cortesía)

Ante esto, en La Teja se consultó sobre el club, la postura ante el escándalo que rodea al volante que fue detenido por quejas de los vecinos del ruido que hace el jugador con su motocicleta.

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“Estamos al tanto de lo ocurrido y realizaremos la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda”.

En imágenes que circulan en redes sociales se ve a Bran teniendo una cierta disputa con los oficiales y a su vez, en otra foto aparece esposado, luego del altercado, aparentemente por el ruido que hacía con su moto en horas de la madrugada.

El jugador viene siendo de los más regulares del equipo en los últimos encuentros y hasta estelar ante LAFC.