Alejandro Bran es detenido por la Policía por un altercado en el condominio donde vive

Alejandro Bran se metió en un gran problema. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, quien es uno de los titulares del equipo con Óscar Ramírez, fue detenido por la seguridad de un condominio en Sabana donde reside.

Según informó Tigo Sports, la seguridad de un condominio lo detuvo y además debió intervenir la Fuerza Pública porque al parecer, el futbolista se puso violento porque le llamaron la atención por un tema de ruido de una motocicleta, algo que supuestamente, se había repetido en varias ocasiones.

Jugador de Alajuelense detenido por la policia (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el medio de comunicación informaron que el tema del ruido de la motocicleta es algo que se ha venido repitiendo, causando severa molestia entre los vecinos por ello, la seguridad del condominio debió asumir.

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El futbolista es de los más regulares del club en el presente semestre y viene de ser titular ante el LAFC por Concacaf.

Este fue uno de los videos que se grabó en el momento de la detención de Alejandro Bran.

En el video de la detención del futbolista se puede ver a Bran esposado, discutiendo con los oficiales mientras es llevado dentro de la patrulla, y sin camisa en pleno parqueo del condominio donde vive el mediocampista erizo.

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En Alajuelense dieron su versión sobre los hechos diciendo que “Estamos al tanto de lo ocurrido y realizaremos la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda”.

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